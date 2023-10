Le compran a niño vela de revelación de género por error en su cumpleaños y así reaccionó: "voy a ser papá"

La planeación anticipada es clave para que las fiestas de cumpleaños sean todo un éxito; no obstante, pueden haber pequeños accidentes que le dan un giro divertido a dichos eventos, como el que pasó en el siguiente caso.

Ponen vela de revelación de género en pastel de niños por error y su reacción explota en TikTok

Todo ocurrió cuando un niño festejó un año más de vida y al ser turno de soplar la vela de su pastel temático de superhéroes , fue cuando notó algo raro.

Resulta que al prenderla todos esperaban que emergieran chispas de ella mientras cantaban ‘Las Mañanitas’,, pero de manera contraria, fue un humo de color azul el que se robó el momento, lo cual significaba que la persona encargada de comprar la vela terminó equivocándose y llevó la incorrecta.

Si bien se pensaría que el pequeño iba a llorar o a enojarse por el tremendo error de sus familiares, lo tomó de la manera más divertida posible, y al notar lo que estaba pasando gritó entre saltos con emoción "voy a ser papá".

Por supuesto esto hizo que los asistentes adultos soltaran a reírse, ya que su comentario fue de lo más acertado e inocente.



El clip publicado el pasado 1 de octubre por la cuenta @mily_risos, curiosamente no tuvo una buena recepción en TikTok, pero al ser replicado por @de_todounpocodelavida días después, se hizo viral con más de 9 millones de views.

En la sección de comentarios las personas quedaron contagiadas por la actitud de niño y lo felicitaron por ser positivo ante un error que podía pasarle a cualquiera.

"Qué lindo el niño se emocionó más que mi esposo cuando iba ser papá", "Va salir bien responsable el carnalito", "Jajaajajajja el niño: no es de paternidad eso🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Qué buen humor con el que se lo toma el niño", "Tan lindo con su inocencia", "No puedo dejar de repetirlo, amo", "Su actitud es lo mejor", "Qué gran humor se carga ese niño", "Se emocionó más que los verdaderos papás que he visto en esos trend", "Me hizo el día este clip", es como reaccionaron.



Si bien se desconoce qué pasó después seguramente el menor continuó disfrutando de su festejo y recordará siempre el divertido inicidente.

