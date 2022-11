Niño estalla de felicidad al conocer a Pikachu y el video se roba el corazón de TikTok

Pokémon es una franquicia tan popular que sus tarjetas pueden llegar a venderse por miles de dólares a los coleccionistas. Uno de sus personajes más famosos es Pikachu, el cual tiene un pelaje amarillo y cola en forma de rayo porque puede controlar la electricidad.

La artista Atsuko Nishida lo diseñó inspirada en las ardillas, aunque su nombre hace referencia a otros roedores: 'pika' es la onomatopeya japonesa para chispa eléctrica, mientras que 'chu' está relacionada con el sonido que hacen los ratones.

Desde su aparición en los juegos ‘Pokémon Red y Blue’ (1996) y los audiovisuales posteriores, Pikachu ha cautivado a niños de diversas edades. Ejemplo de ello es el pequeño Román, quien no pudo disimular su emoción al ver una botarga del personaje amarillo.

Niño cautiva a Internet con su emoción al ver una botarga de Pikachu

La cuenta de TikTok LoveShow.CDMX se encargó de difundir en sus redes sociales la grabación de Román en el momento en que conoció al pokémon.

Como contexto, dicho perfil de TikTok pertenece a una compañía mexicana que ofrece la entrega de regalos sorpresa a domicilio e incluye un show con una botarga del personaje a elección. Debido a que el niño se encontraba celebrando su cumpleaños, su mamá decidió enviarle una canasta de dulces con este servicio y escogió a Pikachu.

En el videoclip con duración de dos minutos y ocho segundos, se puede ver que al inicio los familiares de Román le jugaron una broma, diciéndole que lo buscaba una compañía a cobrar el dinero que les debía, así que muy confundido el nene sale a la calle para atender al personal.

Entonces una mujer le explica que su visita es para entregarle un regalo de parte de su mamá y al aparecer Pikachu el niño corre a abrazarlo. La efusividad del niño al conocer a su personaje favorito se tradujo en muchos abrazas y hasta un baile junto a su ídolo, lo que terminó por cautivar a los internautas.

“¡Awww! Es lo más bonito que he visto hoy”, “El niño quiso más al Pikachu que los dulces”, “El niño se puso en plan: 'Abuelita agárrame mis dulces que me quiero echar un bailongo con mi compa el Pikachu'”, “Qué ternura, pide agarrar solo dos dulces. Ese niño es muy educado, amoroso y agradecido”, “Llorar por ver felices a desconocidos es mi pasión”, “La mamá del nene le acaba de regalar uno de los mejores recuerdos de su infancia” o “Qué tierno, el niño me transmite su emoción al conocer a Pikachu”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.



Debido a que la mamá del menor no aparece en el video, muchos internautas teorizaron que estaba lejos trabajando y por eso decidió sorprenderlo con un regalo especial. ¿Qué te pareció este tierno gesto?