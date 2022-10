Niño se vistió como Dr. Simi en Halloween y fue la sensación de TikTok: “traía toda la actitud”

El Dr. Simi es un personaje que surgió como mascota de Farmacias Similares, empresa dedicada principalmente a la distribución de medicamentos genéricos en México y Latinoamérica. Por lo que su imagen no solo se replicó en anuncios promocionales, también en botargas y muñecos de peluche.

Para 2022, dichos muñecos aparecieron en conciertos e incluso en el funeral de la reina Isabel como señal de “sincero afecto mexicano”. Curiosamente, ahora se viralizó un pequeño que decidió disfrazarse de Doctor Simi para Halloween y los internautas quedaron encantados con la idea.

En videos, niño se disfraza como Dr. Simi para Halloween

La usuaria identificada como Norita Izaguirre subió a TikTok una serie de videoclips en los que muestra a su hijo ‘Ponchito’ disfrazado de Dr. Simi para celebrar Halloween este 2022. El pequeño incluso salió a las calles para bailar junto a una botarga original del personaje y contagió su entusiasmo a los internautas, a continuación el momento viral:



A dos días de su publicación, la grabación ya acumuló más de un millón de reproducciones y miles de comentarios positivos sobre la vestimenta que decidió portar el nene durante la ‘spooky season’ (‘temporada del terror’ en español):

“Qué lindo niño, traía toda la actitud en esos movimientos”, “Mi abuelita cuando iba a la farmacia una vez dijo: ‘quiero que me atienda el doctor Simi, pensaba que era un médico de verdad’”, “Es un Simi Tampiqueño, porque es 'tam piqueño'”, “Esto me creó una duda existencial: Si alguien asiste disfrazado de Dr. Simi a un concierto, ¿Lo debemos aventar al escenario?”, “Es lo mismo, pero más barato, como el eslogan de la farmacéutica”, “Los niños son increíbles, me hace feliz trabajar con ellos” o “Sin miedo al éxito ese niño, padrísimo el disfraz y ya tenía todos los movimientos estudiados".

El segundo video de Norita Izaguirre sobre su hijo Alfonso, disfrazado como Dr. Simi, muestra al niño en un concurso de disfraces, en el Casino Tampiqueño. Ahí se puede ver como el pequeño anunció su nombre y disfraz para posteriormente realizar una rutina de baile tan alocada que hasta perdió su máscara en una acrobacia.

“Me declaro fan de Ponchito”, “Díganme que ganó un premio, sino nos cooperamos para comprarle uno”, “El niño sacó los pasos prohibidos”, “Qué padre que lo apoyen en sus locas ideas, se ve muy feliz como Dr. Simi”, “Sin duda el disfraz más creativo y la mejor actitud para llevarlo puesto”, “Lo amé, el nene hasta puso ambiente y saludó a todos como si fuera un famoso” o “Yo no le veo competencia al niño Simi, fue el mejor de ese Halloween”.

¿Qué te pareció el original disfraz del niño mexicano? Cuéntanos en los comentarios si te gustaría disfrazarte de Dr. Simi.