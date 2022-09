Dr. Simi: ¿Quién es el peluche y por qué los mexicanos se lo están aventando a los artistas?

Los conciertos en México se han reactivado desde hace unos meses después de una larga cuarentena, y algo que ha llamado la atención al respecto, es una nueva tradición que pocos conocen: aventar un peluche del Doctor Simi a los artistas.

¿Quién es del Doctor Simi y por qué se volvió un sello de los mexicanos?

Seguramente, en redes sociales has visto esta curiosa práctica en ese país en más de una ocasión, pero ¿qué significa realmente? Te explicamos.

En los últimos meses el Doctor Simi se ha vuelto un referente de los mexicanos luego de que alguien comenzó la tradición de aventar uno de estos muñecos a los famosos y después, todos quisieron hacer lo mismo. De hecho esto se volvió algo tan común, que este personaje incluso llegó a la ofrenda de flores de la reina de Inglaterra, Isabel II.

El Doctor Simi nació como el símbolo y mascota de una de la cadenas de farmacias más famosas en México llamada 'Farmacias Similares', y si bien es conocida en todo el país desde hace más de una década, no era común que los extranjeros se relacionaran con el gracioso personaje, pues este suele ser representado con botargas bailarinas afuera de dichos establecimientos.

Si bien, fue en los conciertos donde comenzó esta tradición, no se conoce una fecha exacta ni a quien fue a quien se le ocurrió aventárlo por primera vez, pero muchos mexicanos comenzaron a hacerlo, y después de quela cantante Rosalía los aceptara, la práctica se hizo viral, pues la española incluso presumió su variada colección al finalizar sus presentaciones en México

La imagen de este personaje se caracteriza por tener una bata de color blanco, pero el ingenio de los mexicanos ha hecho que modifiquen sus vestimentas para los conciertos y los fans le pongan su propio toque.

La resencia del Dr. Simi en los conciertos dividió la opinión de los internautas

El tema consiguió ser tan viral que ya en diversas partes del mundo se ha entregado el peluche de este personaje, el cual, en la mayoría de las veces ha sido aceptado por las celebridades.

"Logramos que el Doctor Simi llegara a Rosalía", "Se pudo aventar el Doctor Simi a My Chemical Romance, no pueden elegir algo mejor", "No sé en qué momento el Doctor Simi se volvió algo súper famoso, pero creo que todos lo aman", o "El Doctor Simi ya significa que los mexicanos estuvieron presentes en algún evento", fue como se expresaron usuarios de Internet.



La presencia del gracioso personaje ha sido bien recibida por muchos y criticada por otros, pues en algunos conciertos es normal ver sus peluches entre la multitud. Sin embargo, en algunos eventos ya está prohibido llevar estos muñecos y aventarlos a los famosos. Según algunos internautas, dicho personaje ya es un sello de los mexicanos, y si bien la mayoría de las personas están felices por ello, otros simplemente no quieren verlo en los escenarios.

"Ya no avienten Simis, no sean nacos", "Qué oso que somos conocidos por el Doctor Simi en todo el mundo", "No sé donde nació esto, pero qué horror" y "No entiendo cómo nació esto, pero ya basta", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.



La fama de la mascota farmacéutica es tal, que en redes sociales el Doctor Simi tiene su propia cuenta llamada @drsimi_oficial, la cual acumula más de 100 mil seguidores.