Quiso morder el pastel de cumpleaños de otra niña y ella le dio tremendo empujón, ¿fue justo?

Los padres adoran celebrar los cumpleaños de sus hijos y, en la actualidad, es muy común que deseen capturar fotos y videos del evento con sus celulares. Sin embargo, en ocasiones, pueden obtener momentos inesperados, como en el siguiente caso.

El cumpleaños de Julieta: La dulce venganza se viralizó en Internet

Todo comenzó cuando el usuario de TikTok @nestorub_ mostró, el pasado 4 de mayo, que asistió al cumpleaños de una niña llamada Julieta, que estaba tematizado con la muñeca Barbie. Como es costumbre en estos eventos, la festejada debía soplar la vela de su pastel, el cual era de color rosa y tenía su nombre. Sin embargo, al momento de hacerlo, se encontró con una situación singular.

Al inicio del video, se puede ver cómo la menor muerde su pastel tras cantarle 'Las mañanitas'. Una mano la empuja gentilmente hacia el pastel, lo cual le embarró un poco el rostro. Al alejarse del postre, la niña que estaba al lado de Julieta se acercó para imitarla y también morder el pastel, pero una adulta la detuvo, ya que no era su festejo.

Aunque todos pensaron que allí terminaría la historia, la invitada de nombre desconocido obtuvo el permiso de morder el pastel por parte de la cumpleañera. Julieta decidió aventarla contra el pastel, haciendo que también terminara con betún en la cara.

Tras ver lo que hizo la pequeña Julieta, los invitados no dudaron en reír, ya que no esperaban que pasara eso. Como consecuencia, la niña que mordió el pastel se puso a llorar.

Imagen @nestorub_ / TikTok



El clip se hizo viral en poco tiempo, acumulando más de 19 millones de vistas y 2 millones de likes. En los diversos comentarios, las personas aseguraron que Julieta actuó de manera apropiada, considerando que la otra niña recibió un merecido castigo por intentar morder un pastel ajeno y tratar de robarse la atención de la cumpleañera.

"Julieta te amamos, resolviste, devoraste, serviste y volviste a devorar", "La cumpleañera tipo:"¿Quieres atención Reyna? te la damos", "Nunca había visto tanta justicia en un vídeo", "Por educación quito a mi hija si quiere hacer eso, pero la niña resolvió solita", "Adoro los finales felices", "Qué bueno, para que esa niña aprenda a no robarse la atención", "La cumpleañera: mi fiesta, mis bromas", "Ni la suprema corte de Justicia reparte tanta justicia como Julieta", "Ese empujón fue totalmente justo" y "Julieta con J de justicia", fueron algunos de ellos.