Niña juega con gallinas como si fueran muñecas y la actitud de las aves impacta a TikTok

La madre de una pequeña sorprendió a todos al compartir el video de su hija en TikTok, en el que se le ve jugando con sus mascotas, las cuales son pollos que están convirtiéndose en gallinas, pero lo que más llama la atención no es su extraña elección de compañeros de juegos o que no tema ser picada por ellas, es lo insólito del comportamiento de las aves.

¿Cómo es el clip en el que una niña juega con gallinas?

La madre, de nombre Mónica, compartió desde su cuenta de TikTok (@mcg5076) cómo su hija Ayami juega con sus pollitos después de la escuela, quienes la esperan en casa.

En el video puede verse que, mientras Ayami sostiene entre sus manos y acaricia a una de las aves, la otra permanece frente a ella, debajo de una carreola, acostaba boca arriba sobre una servilleta y con la cabeza sobre una pequeña almohada de juguete, sin moverse.

"Llega del colegio y ellos corren y se suben encima de ella, los maneja en este cochecito. Esperan que llegue de su kínder y se ponen tan felices que se dejan hacer todo con ella. Conmigo son un poco ariscos, pero con ella sí", señala la mamá.



Ayami le cuenta a Mónica que el pollito acostado está "flojo" porque "no quiere hacer su tarea" y al otro que tiene sostenido "sí le gustan las sumas" y las matemáticas, lo cual enterneció a los usuarios de TikTok.

La mamá de la niña, quien agregó el texto "Increíble, no sé cómo los tiene jugando con ella" en el video, asegura que los cuida mucho, que a su hija le gusta leer, ir a la escuela y también cuidar de sus 6 pollos que tiene, por eso son tan mansos que se ponen a jugar.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al ver el video de la niña con sus pollitos?

Los internautas se enternecieron al ver el video y cómo los animalitos son tan cooperativos con Ayami, por lo que pidieron ver pronto más contenido de ella con sus mascotas.

"Queremos más historias de ella y los pollitos", "El pollito tostado: Qué agusticiad, ¿vedá?", "Duerme como si chambeara", "Es actuado, el que está patas arriba abre los ojos cuando ve la cámara", "Nunca vi a un pollo dormir así", "Da ternura verlo dormir así y hasta un poquito de miedo", "El pollito: Toy cansado, jefe", "¡Qué bonito! Nunca los cocines", "El pollo acostado: Ahí viene Andy", "O me adapto o me comen", "Lo que tiene uno que hacer para no terminar en la olla", "Se ve gracioso. Me da alegría por la niña, tendrá recursos hermosos", "Graba donde ellos corren al verla llegar del colegio", escribieron algunos con humor y ternura.



Al momento, el video tiene ya más de 17.1 millones de reproducciones y la madre de la pequeña sigue compartiendo clips, haciéndole caso a sus seguidores.



¿Tú qué piensas? ¿Crees que son buenas mascotas?