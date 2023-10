Mamá disfraza a sus hijos para Halloween en evento escolar del medio ambiente: "Pónganla en mi primera chamba"

Una mujer puso de cabeza las redes sociales al contar, muerta de risa, la terrible equivocación que cometió durante un evento escolar de sus hijos.

Resulta que la mujer, por alguna razón a la que ni ella dio crédito, envió a sus hijos con disfraces dignos de un concurso de Halloween en el que por supuesto hubieran ganado.

El problema fue que ni era un concurso ni se trataba de algo relacionado con el terror de las fechas, pues se trataba únicamente de un evento escolar dedicado al medio ambiente.

Mamá envía a sus hijos vestidos para Halloween en evento escolar del medio ambiente

Y es que, mientras los compañeros de sus hijos asistieron con disfraces que iban desde la gota de lluvia, nubes y demás alusivos al tema, los dos pequeños de esta despistada mujer vistieron de los icónicos personajes de Chucky y la novia de Chucky.



"No puedo más, pobres de mis hijos", comenzó la narración de la mujer que acompañó su hazaña con capturas de pantalla con los mensajes del grupo de mamás de la escuela.

"Buenos días. Queremos ver a los niños disfrazados", pidió la mujer, quien de inmediato recibió como respuesta fotos del evento con los niños disfrazados en temática del medio ambiente, excepto sus hijos. "¿O sea, no era de Halloween?”, preguntó sorprendida.

La mujer no podía parar de reír ante lo que estaba sucediendo, incluso, recordó cuál fue la reacción de su hija al llegar a la escuela y ver los disfraces de algunos de sus compañeritos.

"Todavía llegamos a la escuela y pasa un niño vestido de gotita u dice Karen 'ay que feo disfraz', ay no puede ser nada más a mí me pasa esto”, mencionó entre carcajadas.



En defensa de esta mujer, todas las mamás del mundo podrán decir que la maternidad es una tarea fuera de serie, además, la ciencia avala el "baby brain" y otras teorías más que hablan sobre las afectaciones que las mujeres sufren en la memoria durante y después del embarazo.

"Pónganla en mi primera chamba": Internet reacciona a “error” de una mamá en evento escolar de sus hijos

La divertida narración de la mujer causó sensación en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar entre personas que apuntaron debería de unirse al trend de “mi primera chamba” y otros más destacaron esta no sería la mamá del año, sino que el video sería el favorito del 2023.

"Igualita que yo, pensé que era la única mama del año"; Pónganla en mi primera chamba"; "Va a ser pero el video del año"; "Cómo me he reído con este video, los niños no encajaron con sus compañeros pero la mamá lo goza y yo hasta me ori** de tanto reír", son apenas algunos de los comentarios.