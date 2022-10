Niña de 6 años que vende dulces en la calle asombra a Internet por hablar cuatro idiomas

Andrea es una nena ecuatoriana de 6 años que sorprendió a Internet con su dominio de cuatro idiomas; gracias a una transeúnte, quien detectó el talento de la pequeña, el momento en que ofrecía dulces en francés, ruso, español e italiano se viralizó.

Así como pasó con el abuelito que vende cosas en la calle para comer y fue ayudado por un hombre; la mujer que grabó a Andrea realizó un conmovedor gesto para apoyar a la pequeña.

Niña de seis años vende dulces en cuatro idiomas y cautiva a Internet

En una gasolinería de Portoviejo, Ecuador, una mujer junto a su hija notaron que la pequeña vendedora ambulante hablaba un fluido francés y de inmediato captó su atención. Cabe mencionar que la señora es originaria de Francia y por eso logró entender lo que Andrea decía.

Fue entonces que decidieron grabar su interacción con ella; en medio de la conversación se enteraron de que Andrea tiene seis años de edad y es políglota, porque además de dominar el francés y el español, este último por ser su lengua materna, también habla ruso e italiano.

¿La razón? Los padres de la niña trabajan en el circo, así que debido a sus presentaciones en países europeos su hija aprendió varios idiomas. De hecho, Andrea es autodidacta y, aunque no asiste a la escuela, estudió por medio de periódicos y escuchando la pronunciación de los hablantes nativos.

Lapequeña igualmente reveló que de grande desea convertirse en una veterinaria, porque le gustan los animales. En consecuencia, las mujeres del coche, cautivadas por la ternura e inteligencia de la nena políglota, decidieron hacer una obra de caridad pagándole el doble de lo que costaba su mercancía y dejarla conservar todos los dulces.



Tras ver el video de Andrea, miles de internautas quedaron sorprendidos con sus habilidades lingüísticas y así lo expresaron en la sección de comentarios:

“Me re emocionó. La niña con gran madurez y cultura. Solo viajar le permitió tener un gran aprendizaje”, “¡Wow, qué grandioso! Es una niña muy inteligente”, “Yo apenas me sé mi idioma, el español y tengo 30”, “Si continúa aprendiendo así, esta nena tendrá un futuro brillante”, “Sin duda ella tiene una gran estrella”, “Me he quedado boquiabierto, asombrosa”, “Este ser humano algún día llegará a ser muy grande. Como le dijo la mujer, en 10 años llegará a ser la profesional más grande de este planeta”, “Hermoso testimonio de la pequeña, así, en esas condiciones. Se levantan grandes personas en el mundo”, “La inteligencia en los ojos de esa pequeña me emocionó muchísimo” o “Esta niña, sí es un genio, aprendió de forma autodidacta”.

