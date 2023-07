Niña que vende dulces se hace viral por tomarse foto en caja de Barbie: le dieron regalos

Con el estreno de la película 'Barbie' cientos de personas se unieron al 'Barbie Challange', el cual consiste en ir a los cines vestido de rosa para disfrutar de la película o tomarse una foto en los promocionales especiales donde al colocarse dentro, las personas dan la ilusión de ser una de esta famosas muñecas.

Niña que vende dulces se toma foto en promocional de 'Barbie' y diseñador le regala vestido rosa

Si bien la red se llenó de este tipo de fotos, resulta que una ya de le dio la vuelta al Internet, pues se captó a una niña que vendía dulces formando parte de la "Barbiemanía" tras pedirle a una empleada de una tienda departamental que le tomara una foto en aquel promocional.

“Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: "¿puedo?" y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡noo! que feo y se escapó corriendo", fue lo que comentó la chica que le tomó la foto, de acuerdo al portal ABC Noticias.



La autora original de la imagen también expresó que todo esto había ocurrido en Cochabamba, Bolivia y la llamó "la Barbie más bonita". Inmediatamente, su historia se hizo viral y las personas comenzaron a buscarla para regalarle todo tipo de obsequios.

"La Barbie que cautivo los corazones bolivianos... Totalmente de acuerdo", "La imagen más hermosa que puede haber, la inocencia y pureza de una niña", "La verdadera Barbie bolivina", "Adorable Barbie", "Qué lindo gesto de la vendedora hacia la niña", "Hasta salió con su canasta de dulces, no puedo contanto", o "¿Alguien más vio que iba de rosa? realmente es la mejor foto de este challange", resutaron ser algunos comentarios de las personas en redes.



Por ejemplo, uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Galo Sanchéz, un diseñador de moda que pidió ayuda para localizar a la niña y regalarle un vestido rosa de su última colección.

Gracias al poder de Internet se dio a conocer que su nombre era Jimena y sin esperar que se hiciera famosa, aceptó el presente el cual estuvo acompañado de una sesión fotográfica muy 'girly' en la tienda donde entró a vender sus dulces.



Jimena pasó un día como una princesa Barbie y estuvo acompañada de su mamá y su hermano, quienes se mostraron felices por lo que estaba viviendo la pequeña, ya que era uno de sus sueños.

Jimena, la "Barbie Boliviana" también fue invitada al cine para ver la cinta

De igual manera la cadena de cine boliviana Multicine también comenzó a buscar a la menor para invitarla a ella y a su familia a ver’ Barbie’.

En video publicado en TikTok el pasado 22 de julio se confirmó que también pudieron comunicarse con ella y aunque en la localidad de Cochabamba, no hay un complejo de Multicine, están trabajando para que la infante pueda asistir a alguna de sus salas de cine pronto.



Todas estas acciones están siendo aplaudidas en redes sociales y algunos usuarios pidieron que más allá de darle regalos su historia alguien se ofrezca a pagar sus estudios escolares para ofrecerle una mejor calidad de vida.

¿Ya habías visto esto a la 'Barbie boliviana'? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver: