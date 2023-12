Natalie Portman asegura que nunca se quitará la ropa en pantalla: "¿Soy demasiado mojigata?"

Hace unos días, Natalie Portman fue invitada al programa 'The Drew Barrymore show', en el que hizo una contundente declaración sobre su postura ante los desnudos en cine y series, los cuales, tratándose de ella misma, rechaza. Dicha confesión provocó varias reacciones entre el público y la propia conductora del programa, quien sí se ha quitado la ropa en pantalla.

La protagonista del 'Cisne negro' se volvió viral en redes sociales por dicha revelación y su poderosa razón para no quitarse la ropa.

¿Qué dijo Natalie Portman sobre los desnudos?

Durante la emisión, la multipremiada actriz leyó preguntas del público dentro de la sección 'Pop quiz', en la que le preguntaron qué no haría nunca por algún papel.

"Es una buena pregunta. Mmmm... Mostrar mis bubis", respondió Natalie, riendo nerviosamente después. "¿Soy demasiado mojigata?", preguntó luego a Drew, quien sorprendida contestó: "¡No! ¡No lo eres!". "Es sólo que siempre he pensado que no quiero que mis hijos vean esas imágenes en línea, no lo sé". "No sabía que iba a estar en Internet cuando yo lo hice", bromeó Barrymore, desatando carcajadas.

Drew Barrymore pareció recordar cuando posó para la popular revista 'Playboy' y otros topless que realizó de más joven en su carrera dentro de algunos filmes, por lo que sólo concluyó diciendo: "Pero no juzguen, queridos".

Estas fuertes declaraciones fueron acompañadas de reacciones de sorpresa y risas del público por las expresivas caras de Portman y su manera de decir las cosas, lo cual también hizo que al ser subido el video a las plataformas digitales, como Instagram, se viralizara rápidamente.

¿Cuál fue la reacción de los internautas ante el video de Natalie Portman diciendo que jamás haría un desnudo?

El video desató múltiples reacciones entre los usuarios de las redes sociales, ya que algunos aplaudieron la decisión de Natalie, otros se mostraron decepcionados y unos cuantos más sólo lo tomaron con humor.

"Lmfao", "Lol", "Reí mucho", "Amé este video", "Amo a Natalie", "Natalie es una reina", "Natalie, eres fascinante", "Los buenos desnudos siempre son buenos para un papel, demuestra cuánto eres capaz de ir más allá de tus límites", "Natalie también: *Se le vio de más en su última película 'May December'*", "Lo hemos querido y necesitado por 30 años", expresaron.

El clip cuenta ya con más de 16 mil 400 'me gusta' y cientos de comentarios.