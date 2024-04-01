Mujeres rarámuri corren 52 horas sin descanso: usaron sus vestidos tradicionales y huaraches

Video La corredora rarámuri que puso en alto a México con huaraches

Las mujeres rarámuri han demostrado una vez más su tenacidad y espíritu resiliente al completar un increíble recorrido de 540 kilómetros en una destacada competencia. A pesar de los desafíos y la falta de apoyos, estas corredoras indígenas han dejado una huella imborrable en el mundo del atletismo.

6 mujeres rarámuris corren 540 kilómetros Ra ra ra, un equipo de seis poderosas mujeres rarámuris, están corriendo de Los Ángeles a las vegas, correr 540 kilómetros en The Speed Project, una carrera de relevos sin parar La ruta va de Los Ángeles a Las Vegas y tiene una distancia total de 540 kilómetros. Cada participante recorrerá 90 kilómetros, aproximadamente. Y lo más impresionante es que durante toda la carrera el equipo no para ni un segundo; es decir, que corren día y noche hasta llegar a la meta. Para poder inscribirse a The Speed Project, necesitas ser seleccionado o recibir una invitación por parte de la organización. El equipo rarámuri está integrado por: -Verónica Palma 🇲🇽 -Ulisa Fuentes 🇲🇽 -Isadora Rodríguez 🇲🇽 -Lucía Nava 🇲🇽 -Rosa Parra 🇲🇽 -Argelia Orpinel 🇲🇽

¿Quiénes son los rarámuris?

Los tarahumaras son una comunidad indígena del norte de México, en el estado de Chihuahua, el suroeste del estado de Sonora y el noroeste del estado de Durango, que se hacen llamar a sí mismos rarámuris, que significa "corredores ligeros" (de rara=pie, y muri=ligero).

Mujer rarámuri corriendo en 'The Speed Project'

El Equipo "Ra ra ra" en 'The Speed Project'

Seis mujeres rarámuri formaron el equipo "Ra ra ra" y se embarcaron en una travesía desde Los Ángeles hasta Las Vegas, Nevada. Este recorrido de 550 kilómetros, sin detenerse, es básicamente equivalente a 13 maratones. Cada competidor debía cubrir al menos 90 kilómetros.

Lo que hace que este logro sea aún más asombroso es que estas valientes corredoras llevaron a cabo la hazaña vistiendo sus vestidos típicos de la comunidad indígena de Chihuahua y usando sandalias. A pesar de las inclemencias del tiempo, como la lluvia, algunas optaron por cambiar sus sandalias por tenis, pero mantuvieron su conexión con la tradición y la cultura rarámuri.

Mujeres rarámuri corriendo en 'The Speed Project'

Yulisa Fuentes, Isidora Rodríguez, Lucía Nava, Argelia Orpinel, Rosa Ángela Para y Verónica Palma necesitaron recursos para cubrir gastos para participar en 'The Speed Project', como trámites migratorios, vuelos y alojamiento. A través de una plataforma donadora, lograron recaudar 234 mil pesos, aunque su objetivo inicial era alcanzar los 500 mil pesos. A pesar de las dificultades, su determinación prevaleció y al final, subieron al podio, dejando muy en alto el nombre de México.

Mujeres rarámuris en Las Vegas

Yulisa Fuentes es campeona del ultramaratón de Los Cañones (100 kilómetros), Isidora Rodríguez ha conquistado ultramaratones de 100 kilómetros y Verónica Palma ha participado en los Juegos Mundiales Máster de Pueblos Indígenas, por lo que ya contaban con experiencia para realizar esta gran hazaña.

Estas mujeres han dejado una marca imborrable en el mundo del atletismo y han inspirado a todos aquellos que valoran la perseverancia, la cultura y la tradición. Su recorrido de 540 kilómetros es un recordatorio poderoso de la fuerza y la resistencia que reside en el corazón de las comunidades indígenas de México.