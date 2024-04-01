Historias virales

Mujeres rarámuri corren 52 horas sin descanso: usaron sus vestidos tradicionales y huaraches

Las mujeres tarahumaras lograron una gran hazaña al completar la carrera 'The Speed Project'. Corrieron desde Los Ángeles hasta Las Vegas sin detenerse, con todo y sus trajes típicos, poniendo muy en alto el nombre de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video La corredora rarámuri que puso en alto a México con huaraches

Las mujeres rarámuri han demostrado una vez más su tenacidad y espíritu resiliente al completar un increíble recorrido de 540 kilómetros en una destacada competencia. A pesar de los desafíos y la falta de apoyos, estas corredoras indígenas han dejado una huella imborrable en el mundo del atletismo.

@nubiajaquezlachina

6 mujeres rarámuris corren 540 kilómetros Ra ra ra, un equipo de seis poderosas mujeres rarámuris, están corriendo de Los Ángeles a las vegas, correr 540 kilómetros en The Speed Project, una carrera de relevos sin parar La ruta va de Los Ángeles a Las Vegas y tiene una distancia total de 540 kilómetros. Cada participante recorrerá 90 kilómetros, aproximadamente. Y lo más impresionante es que durante toda la carrera el equipo no para ni un segundo; es decir, que corren día y noche hasta llegar a la meta. Para poder inscribirse a The Speed Project, necesitas ser seleccionado o recibir una invitación por parte de la organización. El equipo rarámuri está integrado por: -Verónica Palma 🇲🇽 -Ulisa Fuentes 🇲🇽 -Isadora Rodríguez 🇲🇽 -Lucía Nava 🇲🇽 -Rosa Parra 🇲🇽 -Argelia Orpinel 🇲🇽 #raramuris #orgullo #lasvegas

♬ Raramuri - Grupo Condor

¿Quiénes son los rarámuris?

PUBLICIDAD

Los tarahumaras son una comunidad indígena del norte de México, en el estado de Chihuahua, el suroeste del estado de Sonora y el noroeste del estado de Durango, que se hacen llamar a sí mismos rarámuris, que significa "corredores ligeros" (de rara=pie, y muri=ligero).

Mujer rarámuri corriendo en 'The Speed Project'
Mujer rarámuri corriendo en 'The Speed Project'
Imagen Facebook

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

El Equipo "Ra ra ra" en 'The Speed Project'

Seis mujeres rarámuri formaron el equipo "Ra ra ra" y se embarcaron en una travesía desde Los Ángeles hasta Las Vegas, Nevada. Este recorrido de 550 kilómetros, sin detenerse, es básicamente equivalente a 13 maratones. Cada competidor debía cubrir al menos 90 kilómetros.

Lo que hace que este logro sea aún más asombroso es que estas valientes corredoras llevaron a cabo la hazaña vistiendo sus vestidos típicos de la comunidad indígena de Chihuahua y usando sandalias. A pesar de las inclemencias del tiempo, como la lluvia, algunas optaron por cambiar sus sandalias por tenis, pero mantuvieron su conexión con la tradición y la cultura rarámuri.

Mujeres rarámuri corriendo en 'The Speed Project'
Mujeres rarámuri corriendo en 'The Speed Project'
Imagen Facebook

Yulisa Fuentes, Isidora Rodríguez, Lucía Nava, Argelia Orpinel, Rosa Ángela Para y Verónica Palma necesitaron recursos para cubrir gastos para participar en 'The Speed Project', como trámites migratorios, vuelos y alojamiento. A través de una plataforma donadora, lograron recaudar 234 mil pesos, aunque su objetivo inicial era alcanzar los 500 mil pesos. A pesar de las dificultades, su determinación prevaleció y al final, subieron al podio, dejando muy en alto el nombre de México.

Mujeres rarámuris en Las Vegas
Mujeres rarámuris en Las Vegas
Imagen Facebook

Yulisa Fuentes es campeona del ultramaratón de Los Cañones (100 kilómetros), Isidora Rodríguez ha conquistado ultramaratones de 100 kilómetros y Verónica Palma ha participado en los Juegos Mundiales Máster de Pueblos Indígenas, por lo que ya contaban con experiencia para realizar esta gran hazaña.

@janetbalderas10

#sierratarahumara♥️ #chihuahuaenalto #vivamexico🇲🇽 #awevis

♬ El Corrido de Chihuahua - Los Rieleros del Norte

Estas mujeres han dejado una marca imborrable en el mundo del atletismo y han inspirado a todos aquellos que valoran la perseverancia, la cultura y la tradición. Su recorrido de 540 kilómetros es un recordatorio poderoso de la fuerza y la resistencia que reside en el corazón de las comunidades indígenas de México.

Equipo rarámuri en 'The Speed Project'
Equipo rarámuri en 'The Speed Project'
Imagen Facebook
Relacionados:
Historias viralesNoticias viralesTradiciónIndígenas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX