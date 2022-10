Mexicanas cierran el paso de su calle para realizar ejercicio: ¿Quién necesita un gimnasio?

TikTok ha demostrado que existen inusuales gimnasios en México, como el que tiene un puesto de antojitos [comida chatarra] dentro para poner a prueba la voluntad de las personas, o el que un grupo de mujeres improvisaron en plena calle cerrando la circulación durante sus clases de ‘jumping’ o salto en trampolín.

Mujeres cierran el paso vehicular de una calle para sus clases de ‘jumping’

Fue la usuaria de TikTok, identificada como Gaby López, quien dio a conocer a través de un videoclip, con duración de 14 segundos, como un grupo de mujeres decidió cerrar el paso vehicular de una calle con el fin de realizar ejercicio.

De acuerdo con los comentarios del video viral, esto ocurrió en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México; donde el grupo de al menos 15 personas ató horizontalmente una tela de poste a poste para su clase de ‘jumping’ (ejercicio aeróbico que combina música con el rebote en un mini trampolín).

De esa forma pretendían evitar un accidente prohibiendo el paso de automóviles mientras transcurría la hora de su clase en plena calle. A continuación la grabación:



Tras ver el video, cientos de internautas dieron su opinión al respecto. Algunos estaban de acuerdo con la iniciativa, pues vecinos del lugar explicaron que ahí cerca no hay centros deportivos:

“Yo vivía una calle atrás de ahí y considero que hacen bien. Cerca de la zona no hay ni un solo parque donde puedan realizar actividad física”, “Se cerró la calle por instrucciones de la alcaldía, no fue porque quisimos. Incluso ellos nos dieron la cinta y mandan patrullas constantemente”, “Pues si cierran las calles para hacer sus fiestas, no le veo nada de malo en que las cierren una hora para hacer ejercicio”, “Es un gimnasio de barrio, bien por ellas al menos es una actividad saludable”, “Es admirable, el chiste es hacer ejercicio y no conformarse con una mala condición física o deplorable ejercitación” o “Mil veces mejor cerrar la calle un ratito a no hacer nada de ejercicio”.

Claro que también hubo detractores de la iniciativa, quienes enlistaron los puntos negativos respecto al cierre de la vialidad:

“O sea, está bien porque es una actividad sana; pero no es apropiado porque no dejan circular”, “Yo sería de los que se quejaría porque obstruyen la vialidad, la calle es un espacio público que no debería ser privatizado”, “Yo no estoy de acuerdo con esto, porque si no se exigen espacios para la realización de espacios seguros para la actividad física entonces nunca se crearán”, Muy mal, fomenten la actividad física sin afectar a terceros”, “La verdad sí me gustaría vivir en Suiza y perderme de estas cosas” o “Es ilegal que procedan a cerrar una calle, para eso existen los parques y deportivos”.

¿Tú qué opinas sobre la iniciativa de las mujeres para realizar ejercicio? Cuéntanos en los comentarios.