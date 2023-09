¿Que pasó con la mujer que se hizo viral por ver persona que “no era real” en un avión? Aquí algunas teorías

Hace unos meses, a principios de julio, se viralizó un video en TikTok en el que se muestra a una mujer sufriendo una crisis dentro de un avión por culpa de un pasajero al que señaló de "no ser real" y ahora surgen nuevas teorías conspirativas que indican que después de una reaparición pública forzada, Tiffany Gomas se encuentra desaparecida.

¿Por qué Tiffany Gomas, 'la mujer loca del avión' se hizo viral?

En el video se ve a la chica caminando a prisa hacía la salida del transporte y mencionando una serie de palabras con su voz entrecortada, la cual demostraba que sentía miedo en ese momento. Por supuesto, su actitud alertó a los otros viajeros.

La escena hizo que los pasajeros fueran evacuados del avión para revisar que no existiera un peligro inminente y el vuelo se retrasó alrededor de tres horas.

El video original fue borrado días después, pero los usuarios lo comenzaron a repostar casi de inmediato, haciendo surgir teorías conspirativas sobre este extraño suceso. El planteamiento más viral fue aquel donde los usuarios expusieron que quizá la protagonista del video se encontró con un ser reptiliano y es que dspués se esparció un clip mostrando a una persona con capucha verde, quien al parecer iba a su lado en el avión y parpadear de lado y no de arriba a abajo como cualquier humano.

Internet no tardó en dividirse respecto al caso, ya que están aquellos que creen que la mujer simplemente lo hizo para llamar la atención y los que aseguran que vivió una experiencia paranomal.

Tiffany Gomas reapareció, pero ¿no era ella?

Después de hacerse viral, la mujer reapareció un mes después, el 13 de agosto, diciendo que su nombre era Tiffany Gomas, de Texas, quien se dedica al marketing.

"Probablemente me conozcan como "la chica loca del avión". Finalmente es tiempo de hablar sobre el video. Primero me quiero hacer responsable de todos mis actos, los cuales fueron inaceptables, debí controlar mis emociones y no fue el caso. El uso de blasfemias fue totalmente innecesario y quiero pedir disculpas a todos los pasajeros del avión, sobre todo a los que llevaban niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso e intentar explicarle a tu hijo lo que acaba de pasar”, expresó entonces.

El clip consiguió más de 22 millones de vistas y generó nuevas opiniones en Internet, sin embargo una nueva polémica surgió, ya que muchos decían que la mujer del avión no era la misma que se disculpó, cuyo video fue difundido por el portal TMZ, aunque otros pensaron que sólo se trata de una estrategia de marketing para hacerse famosa.

Tiffany 'desaparece' y surgen más teorías conspirativas

En un nuevo video viral de TikTok dentro de un Podcast Paranormal que ya ha conseguido más de 18.7 millones de reproducciones se habla sobre nuevas teorías y todo lo que está 'mal' en este caso.

En el podcast, aseguran que mucho tiempo después apareció un video en el que se encuentra Tiffany en el aeropuerto, quien no quiere hablar con la policía y es grosera, muestra poco su rostro y maneja un discurso completamente diferente al del principio, ligando su desesperación en el avión con un tema racial, pero además el lugar en el que se encuentra no parece realmente un aropuerto. Por otro lado, el señor al que acusa luce muy extraño.

A partir de este nuevo clip, uno de los locutores del podcast aseguró que la gente comenzó a buscar a Tiffany y descubrieron que las personas que la conocen no saben dónde está, pero en su casa no ha aparecido desde el incidente. Además, sus cuentas de Internet aparecen cerradas.

Tras la cancelación de sus cuentas de redes sociales, Gomas se presentó en TMZ, lo cual no parece ser congruente, por lo que algunas personas sometieron el video anterior y el nuevo a una Inteligencia Artificial para saber si se trataba de la misma persona por medio de puntos de reconocimiento facial, identificando que no era así.

Además localizaron que el video que transmitió TMZ con la disculpa de la joven fue transmitido a 2 cuadras de La Casa Blanca, lo cual parece ser aún más inverosímil.

Ahora se cree que este video fue truqueado gracias a la Inteligencia Artificial, tanto la imagen como la voz, para hacer parecer que ella lo envió. Mientras tanto aseguran que la mujer sigue desaparecida.



Algunos especulan que la chica ya fue eliminada, mientras otros aseguran que podrían tenerla privada de la libertad.

Lo que sí es que este último video ya cuenta con más de 18.7 millones de reproducciones y se ha vuelto viral, dejándonos con más en qué pensar.