Le prohíben a empleada tener el cabello rosa en el trabajo y en venganza usa pelucas feas

Existen reglas que en cada empleo deben respetarse, por ejemplo llevar uniforme si se requiere o mantener a la vista una identificación en todo momento, pero existen algunas que podrían ser consideradas exageradas, como aquellas que tienen que ver con el color de pelo, lo cual fue el caso de una joven.

Mujer usa pelucas feas para darle una lección a su jefe por no dejarla mostrar su cabello rosa

Emily Benschoter es una mujer de 29 años con el cabello rosa que hace poco consiguió empleo en un puesto de atención al cliente en la industria hotelera sin haber tenido una entrevista personal o por video.

Esto, dio como consecuencia que su jefe no supiera cómo lucía físicamente y por si acaso, le preguntó si estaba permitido que llevara el cabello teñido y así encontró que de hecho esto iba contra el reglamento.

La joven explicó en sus redes sociales que no quería teñir su cabello, ya que le gustaba del color que lo tenía, por lo cual sugirió usar una peluca.

"Soy una persona expresiva y me siento muy segura con el cabello rosado, así que se me ocurrió una solución para conservar el trabajo y mi cabello".



Con aprobación de su superior Emily comenzó a usar pelucas fuera de lo común, es decir aquellas que son de lo más vergonzosas, impactantes y baratas.

Al dar a conocer lo ocurrido en TikTok sus videos comenzaron a hacerse virales, pues los internautas no pudieron creer que realmente usa pelucas tan feas, las cuales provocan risas de inmediato al colocarlas en su cabeza.

"No entiendo cómo pueden creer que usar estas pelucas sea mejor que tu cabello rosa, pero aún así me hizo reír cómo lo tomaste", "Jajaja que divertido sería verte todos los días como compañera", "Idea brillante y ejecución perfecta", "No puedo con tanto, ¿te pusiste una peluca de juez? jaja", "Me encanta, has una serie de esto", "Realmente usaste el 100 por ciento de tu capacidad cerebral".



Los seguidores de Emily están tan encantados con sus pelucas que incluso se han sumado a su dinámica y le han comprado aquellas que tiene en su lista de deseos en Amazon para que las use en el trabajo.



A pesar de que a la tiktoker le gusta hacer este tipo de videos, en una entrevista para el portal Newsweek explicó que el tener que esconder su cabello rosa es "deshumanizante".

"Es deshumanizante que no puedan aceptarme al pie de la letra porque mi cabello es de un color no tradicional. Es tan superficial que el color de mi pelo es un obstáculo. Prefiero mi cabello rosado, soy yo hasta la médula. Así que ahora elijo pelucas extravagantes a propósito, lo cual es bastante divertido. Cuanto peor sea la peluca, mejor".



Lo más increíble de todo esto es que diversas personas aseguraron que en el pasado también laboraron en lugares donde el cabello no podía ser teñido, dejando en claro que la regla es más común de lo que parece.

"Nuestro hospital local tiene esta regla. Mis amigas llevan pelucas de Karen a juego. Es desquiciantemente hilarante", "Tuve que cubrir mi pelo azul en Applebees así que me puse una peluca rizada", "¡Lo viví! Una política tan anticuada. Lo mismo con hacer que la gente se quite los piercings o se cubra los tatuajes", "Mi jefe se negaba a reconocerme cuando me ponía la peluca por lo mismo 😂 pero los tatuajes en la garganta estaban bien jaja" y "También me tocó trabajar en un lugar con la misma regla tonta", fueron algunos de ellos.



¿Tú qué piensas acerca de su historia? Dinos en los comentarios.

