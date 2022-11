Mujer se divorcia tras 18 años de matrimonio y celebra con cambio de imagen: luce irreconocible

Las historias de superación personal son las que causan más impacto en redes sociales, como la de Kim Decker, una joven que fue abandonada por su novio por "no ser bonita" y se volvió una famosa supermodelo.

Otra que se robó la atención del público fue la de Emma Sheppard, una mujer originaria de la ciudad Blackpool, Inglaterra, que tuvo el cambio más extraordinario después de atravesar un duro momento personal.

Mujer se divorció a sus 42 años y su historia de cómo salió adelante se hace viral

En 2020 ella finalizó su divorcio con su antiguo esposo, con quien estuvo 18 años. Durante una entrevista con el portal 'Daily Mail' realizada el 1 de noviembre, confesó que esa relación la hizo infeliz de manera física y mental, pues su apariencia bajaba su autoestima.

La mujer trabajó mucho para poder mejorar esto y, así, optó por hacer cambios radicales en su vida como inscribirse a un gimnasio, comenzar a comer más saludable, cuidar su piel con productos y rutinas, además de bajar significativamente su consumo de tabaco.

Dos años después de iniciar este largo proceso, Emma dejó sin palabras a las redes sociales, pues en sus fotografías luce como alguien completamente diferente.

Internautas halagaron su cambio, pues no se parece a su apariencia de 2020

"Es bueno para ella. Comer sano, mantenerse en forma y estar radiante es estupendo. Ha crecido en confianza y es feliz, me alegra", "Bien por ella por hacer algo para aumentar su confianza. Es bueno ver a alguien con algo de positividad", "Me encanta el cambio, no parecen la misma persona", o "Esto demuestra que la edad no impide nada" fueron algunos comentarios que se pudieron leer en redes sociales.



Incluso le ha dado una segunda oportunidad de encontrar el amor, ya que otra cosa que hizo, fue abrir su perfil de Tinder, donde suele recibir halagos, ya que no parece de su edad.

Ella describió su sentir y reveló que antes no tenía prioridad por ella misma, lo cual cambió tras divorciarse.





"Me siento increíble y es como si la belleza viniera de adentro. Es como caminar en el aire. Antes siempre trabajaba duro y me preocupaba por todos los demás. Pero, un día después de que nos separamos, me di cuenta de que era mi turno", fue su declaración.

Además, explicó que sus logros no fueron hechos de un día para otro, debido a que hubieron momentos donde no se sentía útil y la depresión la rodeaba de manera constante.



Por último, reveló que a pesar de que era feliz cuando se casó todo comenzó a cambiar y la manera en que se percibía a ella misma.

"La gente dice que me veo increíble en comparación con antes, y creo que es porque estoy muy feliz por dentro. Lo más extraño es que realmente creía que era feliz cuando nos casamos. Ahora me doy cuenta de que estaba emocionalmente desapegada porque estaba muy preocupada por cuidar de todos. Solo sonrío todo el tiempo. Y esto es sólo el principio", fue lo que compartió durante su entrevista.

Por el momento todavía se encuentra soltera, pero los internautas expresaron que seguramente no pasará mucho tiempo para que conozca alguien ya sea en la aplicación de citas o de manera casual en algún lugar público, tal como desea.