Su novio la dejó por "no ser bonita" y hoy es una exitosa modelo que le dio una gran lección

TikTok hace que las personas se vuelvan virales con un sólo video y esto fue lo que le pasó a una usuaria de la red social que impactó a más de una persona al exponer su triste historia de amor.

Dio una lección en TikTok de amor propio

Mediante un clip corto la joven llamada Kim Decker, que aparentemente es de Londres, Inglaterra, y tiene 21 años de edad, relató una anécdota de su pasado que tiene que ver con una de sus ex parejas.

Ella mostró una fotografía de su adolescencia y dentro publicó el texto que relataba cómo un antiguo novio cortó con ella por la simple razón de no ser "atractiva".

"Yo: ¿Entonces estás rompiendo conmigo porque no soy lo suficientemente atractiva?. Él: Sí, se que puedo conseguir a alguien más bonita lo siento. Yo: Ok, vamos." es el texto que escribió sobre una fotografía antigua suya.



Poco después se muestra un video de ella trabajando como modelo y posando para una sesión de fotos junto a otras compañeras.



Fue publicado el 18 de junio pasado, logró obtener más de un millón de vistas, 180 mil likes y alrededor de 200 comentarios.

La lección de amor propio que compartió se volvió viral y su caso le dio muchas felicitaciones por no haberse quedado con una persona que no la valoraba.

Desde 2020, Kim Decker publica fotografías en sus redes sociales de su trabajo como modelo.

Incluso logró modelar para Versace en una campaña inspirada en la cinta 'El Cisne Negro', protagonizada por Natalie Portman.

Se hizo viral y recibió mensajes halagadores

Los usuarios de la plataforma apuntaron lo mal que estuvo su anterior pareja de cortarla por su físico; asimismo, muchos alegaron que ella ya era atractiva antes de convertirse en modelo.



Otros igual expresaron que su exnovio debe estar arrepentido por haber cortado a Kim, pues se volvió extremadamente atractiva.

"Él debe estar llorando hasta el día de hoy", "No supo valorarte y no me sorprendería que se estuviera arrepintiendo", "Qué tonto, ojalá haya visto este video y se esté golpeando la cabeza contra la pared", "El chico fue muy tonto, tú eras muy hermosa desde tu adolescencia o "Él se lo pierde" son algunos de los comentarios que se encuentran en la sección de comentarios.

¿Se operó la nariz?

Como consecuencia de la viralización de su video, algunos internautas le preguntaron si se había operado la nariz o se había inyectado los labios.

"Desde que mis DM en Instagram explotaron comentando "si me operé la nariz" aquí está el desarrollo natural de mi nariz. ¡El maquillaje y el contouring pueden hacer que cambie mucho!, así que sí todo es natural y también mis labios para aquellos que preguntaron"., respondió.



Sus seguidores quedaron maravillados con su belleza natural y con la gran lección que le dio su ex novio tras criticar su físico y hacerla sentir menos.