Mujer relata que su marido le preguntó qué haría de comer durante su parto: indigna a Internet

La llegada de un nuevo ser humano suele ser un acontecimiento para celebrar en compañía de los amigos y seres queridos, pero lamentablemente no todas las mujeres tienen un buen recuerdo de su parto.

Jenna Christie, originaria de Estados Unidos, compartió en TikTok un video en el que relata todas las cosas que hizo su esposo durante su labor de parto, el cual tuvo que eliminar debido al mal comportamiento de su cónyuge.

Mujer relata que su esposo le pidió de comer durante su parto

En el clip, Jenna hizo una lista de las “tonterías” que hizo su esposo durante el nacimiento de su hijo en orden cronológico y con la hora.

“Mi fuente se rompió a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde las cosa se empezó a complicar y él me preguntó que había para cenar. ‘Estoy un poco ocupada dilatando, no puedo preparar fajitas en este momento, estás por tu cuenta”, explicó.



A las 9 de la noche, estando aún en su casa, tuvo náuseas y su marido le llevo un plato de perro con un poco de comida, ¿por?

A la 1 de la madrugada, la pareja se preparó para ir al hospital y decidió tomar una nueva ruta, agregando más estrés a la situación.

“A las 5 de la mañana, él ha estado tomando fotos todo el tiempo y actualizando a la familia sobre lo que pasaba. Pero luego miré las fotografías y tengo los senos descubiertos, mandando fotos de mis senos a mi papá. No me importa, sé que fue un hermoso momento, ¿pero viste esas fotos antes de mandarlas? Es un grupo familiar”, añadió.



Finalmente, a las 8 de la mañana del día siguiente, esta chica tuvo mucha hambre y recordó que traía una barra de proteína en su bolso, ¡y su esposo le pidió la mitad!

Redes estallan tras escuchar testimonio de una mujer en labor de parto

A pesar de que hizo un video explicando que debían tomarlo con sentido del humor, ya que los hombres no pasan por esa situación, los internautas no lo perdonaron. En la cuenta cuenta llamada Comments 4 the People el clip fue retomado y los internautas aprovecharon para expresar su descontento.

“Cómo te decimos si tu marido te odia”, “Esto es muy triste”, “¿Un plato de comida para perro?”, “Ese chico no la quiere”, “Yo me hubiera divorciado a las 6 de la tarde”, “Ese sería el final de mi matrimonio”, “Esto es una locura”, “No puedo creer que una persona sea tan desconsiderada”, “Sin palabras” y “El hecho de que ella no lo tome en serio me pone muy triste”, fueron algunos de los comentarios.