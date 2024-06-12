TikTok

Presume tener 7 novios pensionados y mucho mayores que ella: su historia de amor enciende el debate

Lina, una joven colombiana, causó gran revuelo en las redes sociales tras revelar que mantiene una relación con siete hombres jubilados. Ellos no solo se encargan de sus gastos y caprichos, también realizan las tareas domésticas de su hogar.

Lina aseguró que estaba cansada de las relaciones con hombres jóvenes que no asumían sus responsabilidades financieras, así que decidió buscar compañeros de mayor edad, pues considera estos son más generosos y menos exigentes.

“Yo tenía novios jóvenes, vivía con ellos y todo. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía que pagar sola el arriendo (la renta), pagar sola los servicios, hacer (las compras en el) mercado, comprar mis cosas de aseo. Cuando yo les pedía algo, se iban, se me perdían” dijo a 'Última Hora Valle'.


El fenómeno del poliamor, cada vez más aceptado en la sociedad, ha encontrado un curioso ejemplo en la vida de Lina. Ella misma compartió su historia y detalló cómo empezó a frecuentar los sitios en donde los adultos mayores cobran su pensión.

Así conquistó Lina a sus 7 novios de la tercera edad que le pagan sus gastos

Su estrategia consiste en aproximarse mientras ellos hacen fila para recibir su pensión. Una vez hecho el primer contacto les coquetea y los enamora con sus encantos y juventud.

"A los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo", comentó Lina en la charla con el medio colombiano.
Sus novios: Carlos, Simón, Jesús, Pablo, Manuel y dos más, cuyos nombres no reveló, no solo le dan dinero, sino que también realizan para ella las tareas del hogar.

Las declaraciones de Lina han provocado diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos la critican por aprovecharse de hombres mayores y sus recursos.

“Usted lo que es, es una floja. Trabaje, m'ija, para que gane plata y deje de explotar a los señores que trabajaron duro para ganar su pensión. ¡Flojaaa!”, “Aprovechada, pone a los pobres señores a hacerle los oficios y los deja sin un peso”, “Eso se llama extorsión, explotando a los viejos”, fueron algunos de los comentarios en su contra.


Sin embargo, ella defiende su estilo de vida y argumenta que estas relaciones no se basan en un amor romántico tradicional, sino en un acuerdo donde ella los recompensa en función del apoyo financiero que recibe de cada uno.

Por otra parte, algunos comentarios en redes sugieren que su historia podría ser una farsa, pero Lina insiste en la autenticidad de sus vivencias y en la satisfacción que obtiene de esta peculiar forma de amor.

Mientras algunos cuestionan la moralidad de sus actos, otros los ven como un reflejo de la diversidad y flexibilidad que caracterizan a las relaciones humanas hoy en día.

“Emprendimiento neto. Si el mínimo son 7, esta es regia”, “Viva a su manera”, “Vea por ellos, pues usted le coge la pensión”, fueron otros de los comentarios.


¿Qué opinas sobre esta historia? Dinos en los comentarios.

