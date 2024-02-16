¿Es vampira? Mujer causa impacto en TikTok por tener ojos rojos: la verdad científica detrás

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

La usuaria de TikTok Aly Torres se hizo viral al dar respuesta a algunas inquietudes de sus seguidores sobre sus ojos 'de un color extraño' en un video a manera de humor en el que detalla por todas las dudas que ha pasado la gente al verla.

La chica pertenece al 0.3% de la población mundial (según el blog de la 'Clínica Baviera' en España) que tiene ojos color rojo de manera natural.

¿Qué dice sobre sus ojos rojos la usuaria de TikTok que se hizo viral?

En el clip de la cuenta @alytorres.s en TikTok, de menos de un minuto de duración, la joven responde lo que la gente usualmente le pregunta al verla, asegurando que incluso hay desconocidos que la abordan en la calle para hablar sobre el color de sus ojos.

"Tengo ojos de un color inusual, obviamente me preguntan si son pupilentes. Me han preguntado si veo del color que es mi ojo o veo normal. Siempre me paran en la calle y me dicen: 'A ver tus ojos'. Obviamente, siempre me dicen que lo más bonito que tengo son mis ojos. ¡Basta! Obviamente, estoy más ciega que la gente que tiene ojos cafés. No, no tengo algún otro familiar que tenga el mismo color de ojos que yo. No, no le voy a regalar mi color de ojos a tus hijos", declaró.



Al momento, el video cuenta con 6.2 millones de reproducciones, más de medio millón de 'me gusta' y más de 6 mil 300 comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la joven con ojos rojos?

La chica impactó a TikTok con el color de sus ojos y muchos incluso hablaron de teorías conspirativas y datos históricos al respecto.

"Los ojos rojos existían desde hace mucho tiempo, sólo que la iglesia mató a la gran mayoría de esas personas", "El clan Kurta fue masacrado por sus ojos carmesíes, ya que eran considerados valiosos por su intensidad emocional única, pero no todos murieron", "No son raros, en la edad oscura había personas con ojos rojos, sólo que pensaban que estaban poseídos y los mandaron con Dios", "Son ojos sin color y lo que se ve es la sangre", "Antes eran comunes, pero los mataban al pensar que eran vampiros", "Mi bisabuela tenía ojos morados", "Tengo un primo con ojos violetas", "Sí parecen pupilentes", escribieron algunos.

¿Es vampira? ¿Cuál es la verdad científica detrás de los ojos rojos? ¿Es vampira?

Según el 'diario ABC' de España, el rojo es el menos frecuente en ojos de todos y se da en personas que padecen albinismo (incluso sólo tratándose de albinismo ocular).

En los casos severos, el iris carece completamente de melanina, por lo que los rayos solares lo atraviesan y reflejan la hemoglobina de los vasos sanguíneos de la retina, lo que les da ese característico tono rojo, es decir, que lo que vemos en sí es la sangre del ojo.

Quienes poseen este color de ojos suelen sufrir fotofobia y enfermedades como estrabismo, miopía o astigmatismo.