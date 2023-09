Se muda a 1600 km de su casa por un nuevo trabajo y descubre que nunca la contrataron: ya los demandó

La estadounidense Camryn Spina llamó la atención de múltiples usuarios de TikTok con un video 'GRWM' ('Get ready with me'/Ponte lista conmigo) en el que narró su paso fugaz por una empresa a la que aplicó laboralmente.

Su narración se hizo viral, llegando hasta el momento a más de 84,100 reproducciones debido a lo inusual del hecho y es que ella se mudó de Florida a Virginia, más de 16 mil kilómetros, pensando que estaba contratada para una empresa, cuando en realidad nunca fue una empleada de ésta. Al descubrirlo, la chica habló de sus intención de demandar y recibió una cuantiosa cantidad de dinero. Aquí te contamos qué fue lo que pasó.

La historia 'casi' laboral de Camryn

La chica cuenta que aplicó para un empleo en línea y tuvo una entrevista que duró una hora y media, la cual sintió que había estado increíble, tanto que justamente la citaron después a una segunda entrevista para continuar con el proceso, ya en las instalaciones de la empresa, pues su próximo jefe quería que fuera frente a frente y darle un tour por la que sería su oficina.

"Fui allá para la segunda entrevista que duró 5 horas. Al final nos la pasamos increíble, estaba muy emocionada y él me dijo: 'No tengo más preguntas, me gustaría realmente contratarte para este puesto, sin embargo, esto implicaría que te mudaras'".



Cam le pidió tiempo para pensarlo, pues no era sencillo coordinar la logística para mudarse de un estado a otro, pero finalmente aceptó el trabajo emocionada, asegurando que no podía esperar para empezar.

Su 'jefe' le pidió a la joven que enviara su información a Recursos Humanos y gestionara su mail corporativo, así como sus accesos para ingresar a los sistemas que manejarían. Mientras tanto tuvieron juntas virtuales 2 veces a la semana durante el mes de julio para hacer la planeación de su puesto, acordando la fecha en que entraría

"Mi jefe había pagado un hotel para mí por una semana, mientras encontraba un departamento en Virginia. Yo estaba de: 'Claro, es mi trabajo, estoy lista para irme'. Mi novio me ayudó a mudarme, él manejó el camión de mudanza, mientras yo llevaba mi auto, fueron 13 horas de camino y había que regresar el camión al día siguiente al mismo sitio. Dejé todas mis cosas en un almacén y moví mi vida entera para comenzar el primero de agosto".



Después de trabajar por 7 días consecutivos, su 'jefe' le indicó a la chica que hablara a RH y revisara que ya tuviera todo lo necesario, pero después de la llamada, ella recibió un extraño e-mail donde le informaban que aún no estaba 'a bordo' ni nada, porque aún se encontraban revisando solicitudes para el empleo. Ella informó que todo era un error, pues ya estaba contratada y debían revisar bien porque necesitaba todo lo necesario para ponerse en marcha, pensando que todo quedaría ahí.

Las cosas se pusieron aún más raras cuando su 'jefe' la llamó al día siguiente a su oficina, diciendo que algo andaba mal con la verificación de sus antecedentes, lo cual le parecía ridículo, pues no tenía multas por exceso de velocidad, ni había sido detenida nunca, ni tenía ningún antecedente criminal. Él le recomendó llamar a Recursos Humanos nuevamente, donde le dieron una respuesta que no esperaba.

"Me dijeron que no sabían por qué me había dicho él eso, ya que mi solicitud aún no avanzaba hasta la verificación de antecedentes, pues no estaba ni siquiera contratada y yo les contesté: Ustedes están mal, yo moví mi vida entera, estoy aquí, estoy trabajando, llevo trabajando 7 días, estoy contratada".



Al día siguiente, Camryn recibió otra llamada de RH, en la que le decían que le agradecían el interés por la vacante, pero desafortunadamente no estaba contemplada para el puesto, si se abría alguna otra vacante en el futuro, tomarían en cuenta su solicitud. Ella respondió nuevamente que tenían todo mal, pues ella ya estaba contratada, a lo que le respondieron que no era así.

La joven llamó a su 'jefe', quien prometió esclarecer la situación, mientras que ella no sabía qué hacer, pues había dejado todo por ese trabajo.

Un día más pasó y recibió otra llamada de la empresa, diciéndole que no se trataba de un error, no la contratarían y no fue elegida para el empleo.

"Yo estaba sollozando al teléfono, trasladé toda mi vida, miles de kilómetros, todas mis cosas estaban en un almacén y aquí estaba yo como una persona sin hogar y sin trabajo preguntándome qué estaba pasando".



La chica aceptó esta vez la respuesta, pero envió un mail más a RH, donde comentaba que ella entendía que algo había pasado y no fue contratada, sin embargo, necesitaba un reembolso o compensación de su parte, ya que la hicieron gastar mucho en la mudanza y trasladando toda su vida de un lado a otro, además de que trabajó 7 días para ellos. Todo lo tenía por mail, así que era fácil comprobarlo. Tenían que compensarla por todo el dinero que había gastado y los días que laboró o entablaría una acción legal, ya que tenía las pruebas necesarias para decir que hubo un ofrecimiento laboral, intención de trabajo, intención de contratación y ellos se meterían en un problema.

"De inmediato me dijeron: ¿Sabes qué? Tienes razón. Y no están para saberlo, pero tengo un cheque en mi correo por mucho dinero para compensar todo esto, porque estoy segura de que ellos no querían llevar esto más lejos. Pero ahora estoy sin hogar (me estoy mudando con mis padres), sin trabajo (aún tengo mi otro trabajo), y esa es la historia, loca, loca".

Los usuarios de TikTok de inmediato empatizaron con esta historia tan inusual de la que afortunadamente la chica salió bien librada, aunque admitieron que les desbloqueó un miedo más en el ámbito laboral.

"El jefe seguramente fue despedido", "¡¿Una entrevista de 5 horas?!", "Yo lo habría llevado a RH ante la primera señal de que algo andaba mal", "Nueva pesadilla desbloqueada", "No entiendo cómo el jefe fue tan lejos", "De firmar una carta de ofrecimiento estarían en un dilema peor", "Grité", "estuve al filo de mi asiento todo el tiempo", "M alegra mucho qu te hayan reembolsado", "A mí me pasó algo similar en Virginia, pero afortunadamente me di cuenta antes de mudarme", "¿Qué demonios? ¿En qué empresa fue?", "Qué loco", "¡Wow! Mi mandíbula se cayó el video entero. Me alegra que tus padres te hayan apoyado", fueron algunas de las reacciones de la gente.