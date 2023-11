Mujer llora porque nunca ha podido ser fiel a pesar de "amar con todo el corazón": le llueven críticas

Una mujer se mostró con el rostro bañado en lágrimas al confesar que no había podido ser fiel pese a enamorarse con todo el corazón de sus parejas, causando tremenda polémica en TikTok, donde no se salvó de las críticas.

Mujer llora en TikTok por no poder ser fiel

TikTok, sabemos, es proveedor de las historias más extrañas protagonizadas alrededor del mundo, que llegan a nuestros ojos a la velocidad de un clic para cuestionarnos todo lo que creíamos saber.

Gracias a esta plataforma es que ahora medio Internet se enteró de la situación sentimental de una joven identificada como DiDi R, quien mostró la diferencia en su estado de ánimo antes y después de tomar la decisión de llevar relaciones abiertas.

"Llorar porque nunca he podido ser fiel a pesar de que amé con todo mi corazón", se lee sobre la imagen en la que se muestra con el rostro repleto de lágrimas y sin gota de maquillaje



En una imagen más, se ve a la misma chica con una sonrisa de oreja a oreja, el semblante de alguien feliz y con un maquillaje intacto que representa su estado de ánimo.

“Tener una relación abierta”, anotó la joven como explicación de su expresión.

Mujer que llora por ser infiel recibe duras críticas

La grabación registró más de 900 mil reproducciones y un mar de reacciones en la zona de comentarios dirigidos, en su mayoría, a críticas para la joven, acusándola de victimizarse por una decisión que ella tomó, respecto a la infidelidad.

“Se sentían orgullosas"; "Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida", "Pónganle el audio de “la que sufro soy yo” en la primera foto”, son algunos de los comentarios.



También hubo quienes defendieron su postura, la cual calificaron como honesta pues a diferencia de otros, ella decidió hablar y dar pie a relaciones abiertas, bajo acuerdos, según convenga a cada parte de la pareja.

Sin embargo, la mujer no se quedó de manos cruzadas y respondió a las críticas que recibió por su publicación destacando que lo que está mal en esto no es la forma en la que cada uno decide llevar su vida sentimental y que lo que no cabía en el mapa era que las personas pensaran que no puede haber en el mundo diferencia de opinión.

"Lo que no está bien es no aceptar diferentes puntos de vista. Lo que no está bien aceptar es que a la gente le gustan diferentes cosas, o sea yo porque tengo que ir a terapia si yo soy feliz teniendo una relación abierta. Si las demás personas funcionan teniendo relaciones monogámicas es pedo de ellos, no mío, que ellos arreglen sus p*dos como los tengan que arreglar. Por qué yo me tengo que adaptar al tipo de relación de otra persona cuando a mí no me funciona. Ve a terapia cuando estás en una relación monogámica y no aceptas ser infiel, porque claramente no te está funcionando y nada más estas lastimando a la otra persona, pero cuando se trata de una relación abierta que las dos personas están de acuerdo (no hay problema)”, dijo.