Mujer descubre que su marido le es infiel con su papá y su venganza dejó impactado a Internet

Mujer exhibe en Internet a marido por engañarla con su padre e historia se hace viral

Camila Oliveria es una mujer originaria de Brasil que creyó tener un matrimonio feliz, pues había formado una familia con su esposo Juninho. Su vida marchaba normal hasta que en días pasados ella decidió examinar el celular de su papá llamado Edielson y fue allí que se enteró de la peor noticia, su marido y su papá mantenían una relación amorosa.

Así lo dio a conocer en un grupo vecinal de WhatsApp , donde Camila hizo diversas publicaciones de las evidencias que encontró en el teléfono, como mensajes donde se mantenían conversaciones íntimas.

No obstante, también optó por subir lo ocurrido a su cuenta de Facebook donde inmediatamente se hizo viral de manera local hasta escalar de manera internacional, debido a que adjunto videos donde se interpretaba que tuvieron encuentros sexuales en moteles.



Por si fuera poco, la mujer en su enojo imprimió algunas fotografías y conversaciones para pegarlas por todo el barrio, con el fin de que todo el mundo se enterara de la relación entre su esposo y su papá.

El último acto de Camila fue prenderle fuego al auto de Juninho , pero al aventar una botella también hirió a una joven que nada tenía que ver en el pleito. No pasó mucho tiempo para que el padre de la joven se mostrara furioso por la manera en que lo exhibieron y en un video, se puede ver cómo él parece tener intenciones de atacarlos físicamente.

La pelea entre los tres hizo que los vecinos y la policía interviniera, lo cual tuvo como consecuencia que el padre de la chica fuera detenido, pero se desconoce exactamente qué pasó después.

Los medios locales cubrieron la historia de infidelidad, pero ahora llegó a ser internacional gracias a las redes sociales, especialmente en Twitter donde un usuario creó un hilo con el "chismecito" y hasta las evidencias de los encuentros entre ambos hombres.

Usuarios de redes se quedaron sin palabras por la anécdota de Camila

En los comentarios las personas aseguraron sentirse perturbadas por la situación de Camila, pero también desean saber cómo acabará el triángulo amoroso.

"Qué carajos ese hilo de Camila Oliveira, sin querer aprendí portugués hoy el chisme my passion", "Me traumó todo el asunto de Camila", "Tiesa quedé cuando leí el hilo de Camila Oliveira", "Qué fuerte esto, pero necesito actualizaciones", "Nuevo miedo desbloqueado: que mi pareja me sea infiel con mi papá", "¿Cómo fue que mi TL pasó de Taylor Swift y fútbol a un hilo tendencia en Brasil de una tal Camila Oliveira, su esposo y su padre?", "Re turbio todo el asunto de Camila, realmente quiso ver arder todo" o "Pobre morrita, perdió a su familia en un día", es lo que expresaron al respecto.



Otros, simplemente aplaudieron la valentía que tuvo la afectada por exponer a su marido y a su propio padre en redes sociales, ya que aseguraron que harían lo mismo si estuvieran en su lugar.



