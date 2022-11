Mujer pidió trabajo y se lo negaron por sus tatuajes en la cara: caso causó polémica en redes

En TikTok abundan las historias de discriminación y racismo que han vivido muchos usuarios y, esta vez, una mujer relató cómo se han negado a darle trabajo debido a su apariencia llena de tatuajes.

Se trata de Melissa Sloan, una mujer de 45 años originaria de Gales, que en días pasados se volvió tendencia debido a una declaración que hizo mediante una entrevista al portal 'Mirror'.

Melissa Sloan, la mujer que no puede conseguir trabajo debido a sus tatuajes

Ella se encarga de cuidar a siete hijos y para salir adelante, decidió buscar un trabajo como limpiadora de baños, así podría llevar dinero a casa con el fin de solventar los gastos.

No obstante, Melissa se encontró con un obstáculo y es que admitió que no consiguió el puesto debido a sus tatuajes, los cuales cubren la mayor parte de su cuerpo, incluso el rostro y su cabeza.

"Solicité un trabajo limpiando baños donde vivo y no me aceptarán debido a mis tatuajes", fue parte de su declaración.



Desde la frente hasta la barbilla, tiene diversos diseños que son claramente visibles y que pueden causar un gran impacto por la cantidad de tinta que tiene en la zona.

Ella explicó que su primer tatuaje se lo realizó a los 20 años y desde entonces, no ha podido parar de hacerse nuevos, lo cual tuvo como resultado su look actual.

Incluso admitió ser adicta a los tatuajes, tanto así que cada semana tiene nuevos diseños, los cuales le son realizados gracias a su novio. Esta forma le ha ayudado a reducir los costos, debido a que no asiste a estudios profesionales, más bien le son dibujados en casa y a un menor costo.

Melissa admitió que ella está muy feliz con su apariencia y no le importan las críticas, además está dispuesta a trabajar en donde sea si le ofrecen una vacante.

"La gente me llama 'Crazy Melissa', pero me siento como Melissa, eso es lo que soy. Si no les gusta, no tienen que mirarme, no hago caso. Hay algunas personas críticas por ahí, te juzgan lo que sea. La gente me mira, te acostumbras. Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría y trabajaría, aceptaría esa oferta. Esperaba esto en la vida, no puedo encajar con la gente como me gusta ser yo y siempre voy a ser yo mismo", es lo que comentó en su entrevista realizada el pasado 2 de noviembre.

Mientras algunos la defendieron otros criticaron su apariencia

Su historia se esparció por las redes rápidamente y muchas personas apuntaron que la mujer de 45 años fuera discriminada por su apariencia.

"No debiera de ser así, pero la sociedad no está preparada para eso", "En el país que sea eso es discriminación, no pueden negarte un empleo por tus tatuajes", "En pleno siglo XXI y sigue pasando esto, qué vergüenza", "Eso incluso está penado por la ley, los tatuajes no son impedimento", "Nadie merece recibir este trato, yo la contrataría" o "Pobre de ella, con ganas de trabajar y no puede por algo tan trivial como sus tatuajes", fue como la defendieron los internautas.



Otros mencionaron que su cantidad de tatuajes era una razón válida para que no le dieran el empleo y sugirieron que se dedicara al tatuaje.

"Guste o no, hay ciertos empleos en los que la presentación es clave. Cada empresa tiene sus políticas y código de vestir. No creo que estuviera mal que la rechazaran", "Las consecuencias de tatuarse la cara, pues ella se lo buscó", "Que trabaje como tatuadora o artista, en ese campo no tendría problema", "Pues quién le dijo que el cuerpo era un pizarrón, con razón no le dan empleo", o "Que tome clases de tatuaje y así vive de lo que le gusta", fueron otros puntos de vista.

Melissa reveló la triste historia de sus tatuajes

Por último, Melissa Sloan reveló la razón por la cual no puede dejar de tatuarse y es que cuando era niña sufrió abiso sexual a manos de su medio hermano mayor, quien fue condenado a 21 años en prisión.

"He sufrido toda mi vida a causa del abuso. Todo mi cuerpo está cubierto de tatuajes y es mi forma de sobrellevar el trauma de mi abuso infantil. Trato de borrar los recuerdos cubriéndome con tatuajes. Me ayudan a cubrir las cicatrices emocionales. Son mi máscara y me escondo del mundo detrás de ellos. Pero ahora que por fin está en la cárcel, puedo empezar a sentirme libre".



Ella sintió alivió al saber su sentencia, pero mantiene un enojo debido a que las autoridades no invetigaron su caso después de la primera queja que impuso en su contra, pues pasaron muchos años antes de que pisara la cárcel.