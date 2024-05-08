Joven atiende una junta del trabajo desde una estética y causa debate, ¿la despidieron?

Muchas empresas en los últimos años han tenido que adaptarse al sistema de Home Office, donde los empleados realizan sus tareas desde sus hogares. Sin embargo, una joven tomó una decisión inusual al optar por trabajar desde un salón de uñas, lo que sorprendió a la comunidad de TikTok.

Joven se hace manicure en salón de belleza mientras trabaja y se viraliza: ¿Cómo reaccionó su jefa?

El 23 de abril, la cuenta de TikTok @honesthourkl publicó un video de una reunión de trabajo en la que participaban cinco mujeres. Mientras cuatro de ellas se encontraban en sus hogares, una llamada Alyssa claramente estaba en un lugar diferente, ya que su cámara mostraba una perspectiva distinta y a menudo se veían sus manos descansando sobre una toalla.

Mientras Alyssa hablaba sobre los logros de la empresa en los primeros cuatro meses del año con calma, sus compañeras notaron que no estaba en su casa. Fue entonces cuando su aparente jefa le preguntó dónde se encontraba, a lo que Alyssa respondió sin vacilar que estaba en el 'Honest Hour Nail Salon'.

Aunque algunas de las chicas querían reírse ante la respuesta contundente, volvieron a cuestionar por qué estaba en un salón de belleza durante el horario laboral. Alyssa respondió que no tenía problema en hacer ambas cosas al mismo tiempo: trabajar y arreglarse las uñas.

"Estoy trabajando y estoy haciendo esto al mismo tiempo, simplemente soy multitasking".

Imagen @honesthourkl / TikTok



Al escuchar esto, la persona a cargo intentó explicarle de manera amable que durante las horas de trabajo se espera que todos estén en sus escritorios. Sin embargo, al no estar de acuerdo con esta norma, la chica mencionó que era muy cómodo "trabajar en ese ambiente", ya que no estaba molestando a nadie debido a que el lugar estaba vacío, además de presumir sus uñas.

La situación se volvió tan incómoda que la jefa del equipo decidió tener una conversación privada con Alyssa para abordar esta situación, que claramente no era aceptable. Al mismo tiempo, las miradas de sus compañeras en la videollamada incluso sugirieron que la joven podría ser despedida por su comportamiento.

El material se volvió viral en TikTok, acumulando más de 13 millones de vistas y cerca de 10 mil comentarios. Las opiniones en los comentarios variaban entre quienes apoyaban y quienes criticaban la acción de Alyssa.

"Sinceramente, team Alyssa. La gente tiene la idea de que trabajo no es igual a sufrimiento. Si ella puede desempeñar su trabajo de forma eficaz ahí, ¿por qué debería de no hacer tal cosa?", "Mientras la empresa donde trabajas no sea tuya. tú sigue sus reglas", "Lo peor es que no entienda cuál es el problema", "Si hace el trabajo why not?", "Conozco gente que trabaja desde la playa u hotel, es normal en algunas empresas, mientras cumplas los objetivos no le veo problema" y "Si bien lo importante es que seas eficaz, tu foco de atención no va a estar al 100 en un contexto así", es lo que externaron.



A pesar de este intenso debate, luego se descubrió que la empresa 'Honest Hour', que de hecho es un salón de belleza, fue la responsable de hacer este video como una manera de publicitar sus servicios. Lo cual funcionó a la perfección, ya que el material fue visto por millones de internautas.