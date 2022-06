Limpiaba parabrisas mientras estudiaba medicina: consiguió graduarse como médico cirujano

César David Caballero es un joven de Matamoros, Tamaulipas, y se graduó del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de México (ICEST).

Mientras era estudiante se hizo viral por limpiar parabrisas con su uniforme de médico y su historia, desde entonces, ha sido seguida de cerca.

El joven que inspiró con su esfuerzo y dedicación

Fue en el 2016 que César se dio a conocer a través del video que una persona subió a redes sociales; en él podemos ver al estudiante en un crucero de noche, vestido con el uniforme de medicina y limpiando los parabrisas de los vehículos.

La persona que grabó le cuestionó por qué vestía como doctor y pedía un apoyo económico en los cruceros, a lo que el muchacho relató que limpiaba parabrisas de los carros para poder costear su carrera y hasta enseñó su credencial de estudiante.

Los conductores exhortaron al estudiante a seguir esforzándose y le dieron una ayuda de 50 pesos (2.44 dólares).

me partio el corazon ver a este chavo haciendo eso para pagar sus estudios desgrasiadamente uno aveces no valora lo poco... Posted by Cuate Hernandez on Friday, September 30, 2016

De limpiaparabrisas a médico cirujano

Ahora, el 22 de mayo del 2022, César publicó en sus redes sociales una foto de su graduación; 6 años después consiguió convertirse en médico.

En dicha publicación encontramos un mensaje de felicitación de la persona que lo grabó años atrás, a lo que César reaccionó :

"Muchas gracias, sabemos de antemano que esto se lo debo en gran parte a ti y a tu hermano", respondió César a C. Hernández.



Sin embargo, el usuario insistió en que no le debía nada, puesto que sólo fue un acto de buen corazón:

"No me debes nada carnalito, nosotros lo hicimos de buen corazón y sin pedir nada a cambio", comentó C. Hernández.



Asimismo, nos enteramos de que dicha persona lo siguió frecuentando y no dejó pasar la oportunidad de externar una felicitación pública en su propio perfil:

" Lo he visto en repetidas ocasiones y me da gusto y creo que a él también y siempre le decía ya mero no se raje échele ganas y LO LOGRÓ. Todo esfuerzo tiene su recompensa, muchas felicidades César Caballero que sigan los éxitos mi Doc. espero y en un par de meses o años ya tengas tu consultorio.", escribió C. Hernández.



Entre los comentarios, los usuarios de la red social externaron sus felicitaciones y señalaron al chico como un ejemplo de superación.

"Aún recuerdo ese video 'cuate', un ejemplo de superación de este chavo que a pesar de no tener los medios salió adelante"

En el 2016 grabe a un chavo que limpiaba parabrisas para pagar sus estudios de medicina en el icest La noticia se... Posted by Cuate Hernandez on Tuesday, June 7, 2022

El impacto de ser viral en Facebook

No obstante, gracias a esa publicación nos enteramos de que debido a la viralidad de la noticia el joven recibió ayuda de mucha gente e inclusive consiguió una beca con la que pudo costear sus estudios.

"La noticia se hizo viral que hasta salió en televisión nacional y lo hice sin la mínima intención de pedir algo a cambio y mucho menos de burla o quemarlo y gracias a eso mucha gente lo ayudó e incluso le dieron una beca para pagar sus estudios", contó C. Hernández



Mediante un post de Facebook, Cesar compartió un mensaje en honor a sus padres que lamentablemente murieron y no lograron verlo convertido en médico.

Además, agradeció todos los sacrificios que en vida hicieron por él.

"La educación, al igual que los valores, comienza en la casa. Muchas virtudes que tenemos las obtuvimos de nuestros padres, aquellos que más allá de techo, ropa y comida nos ofrecieron conocimiento. Hoy agradezco a mis padres por todo los sacrificios que hicieron por mí, aunque yo ni cuenta me daba, agradezco su apoyo moral”, declaró César Caballero