Mujer de 38 años quiere tener hijos, pero asegura que el feminismo "no se lo permitió": crea debate en redes

Desde hace décadas el feminismo ha ayudado a que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y las impulsen a vivir sus vidas como deseen, pero para una mujer este movimiento, la condenó a la soledad.

Mujer culpa al feminismo por no tener hijos y su caso se hace viral en redes sociales

Se trata de Melissa Persling, una mujer de Idaho, Estados Unidos, quien anteriormente mantenía una idea de no tener hijos, pero no hace mucho se dio cuenta de que sí deseaba ser mamá, pero algo podría impedírselo.

Resulta que ella tiene 38 años y durante 20 años se concentró en su carrera y no deseaba formar una familia después de divorciarse a los 30 años; sin embargo, ahora que está cerca a los 40, cambió de opinión y aseguró estar "aterrorizada" sobre su futuro, pues no quiere estar sola ni perder la oportunidad para empezar una familia.

En una reciente entrevista con 'Fox News', Melissa aseguró que se siente "traicionada" por el feminismo, ya que en parte fue el "culpable" de que se concentrara en su carerra y no en planificar ser mamá.

"Me siento increíblemente traicionada por el feminismo. No quiero culpar al movimiento [por completo] porque creo que uno toma sus propias decisiones, y todo lo que he hecho hasta este momento en mi vida ha sido mi elección, y eso es cosa mía", fue parte de su declaración.



Por si fuera poco la mujer dio un mensaje para las personas más jóvenes, donde resalta que la felicidad que dan las fiestas no es “real” , con el fin de alentar a las demás a que se animen a no cometer el mismo error que ella.

"No me importa si no vuelvo a ponerme tacones e ir a una fiesta, esas no son las cosas que importan. Os prometo, chicas jóvenes, que eso no los hará nunca felices".



Melissa no declaró si planea casarse y embarazarse para cumplir su meta, aún así su caso se volvió extremadamente viral en las redes sociales.

Internet asegura que el feminismo no tuvo la culpa sobre la decisión que tomó Melissa respecto a la maternidad

Los internautas la atacaron inmediatamente y aseguraron que el feminismo no tiene nada que ver con su decisión de no ser madre y después "arrepentirse" por ella.

"Entonces ten hijos. Sólo tienes 30 años. El feminismo no es el problema. La falta de conocimientos", "Un poco de sentido común y de capacidad de razonamiento son fundamentales para ir por la vida. Ser adulto supone tomar en nuestras manos el timón de nuestra vida. Menos echar la culpa a los demás y más madurar un poco", "La decisión es nuestra: siempre podemos elegir entre diferentes opciones y nuestra es la responsabilidad del camino elegido. No culpemos a nadie", "Clásico, una persona que no se puede responsabilizar de sus propias decisiones" o "Personalidad. Chica, eso es lo que necesitas y no culpar a la gente", es lo que expresaron.



Otros más apuntaron que Melissa tiene grandes oportunidades de ser mamá no solo de forma natural, sino también adoptando a un niño.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: