Chica conquista por su habilidad para conducir tráilers gigantes: "Yo no me sé ni estacionar"

Gracias a TikTok se han hecho famosas mujeres que tienen trabajos en áreas donde normalmente se desempeñan los hombres, así como la chica sueca que triunfó como albañil y ganó millones de seguidores o Renee Gracie, quien decidió volverse piloto de carreras.

Joven demuestra su habilidad manejando camiones en TikTok y se hace viral

Algo idéntico fue lo que experimentó una mujer conocida en redes como Omolade Gold, quien desde hace algunos meses comenzó a captar la atención de los internautas por ser una conductora de camiones profesional.

Como la gran mayoría de usuarios de la plataforma, ella comparte un poco de su vida y empleo de manera inocente, pero jamás se imaginó que grabarse conduciendo enormes tráilers de remolque con más de 3 metros de altura la harían viral.

Lo impactante es que al subirse a los vehículos, encenderlos y moverlos lo hace como si fuera una tarea sencilla, pero en realidad no lo es, ya que se necesita de mucha práctica para acostumbrase a sus dimensiones.

En uno de sus videos, el cual acumuló 30 millones de vistas Omolade Gold se muestra subiendo a un tráiler para acomodarlo en una zona de descarga en pocos minutos y en la sección de comentarios las personas mencionaron quedar más que impactadas porque nunca habían visto a una mujer al mando de un vehículo tan colosal.

"Una campeona en el volante", "Yo me muero si debo manejar algo así es enorme y lo hace ver como algo fácil", "Este es el verdadero girl power", "No hay nada imposible para una mujer si quiere bajarse el mundo ella solita puede, eres grande", "Chica te admiro. Yo no sé manejar ni una moto", "Mis respetos, seguro manejas mejor que muchos de nosotros", "Si no lo veo no lo creo", y "¿Cómo es que no tiene miedo?", fueron algunos comentarios.



Lamentablemente la joven originaria de Nigeria también recibe críticas por supuestamente no "manejar bien" y comentarios donde las personas, especialmente hombres, dudan de sus capacidades.

Aunque podría ignorarlos, ella decide contestarles de la manera más original, es decir con videos donde muestra que puede lograr todo, hasta estacionar en reversa un camión entre un pequeño espacio.

Por lo poco que deja entre ver en su perfil la joven es la única chica que trabaja en la empresa de tráilers y aún cuando se pensaría que tiene una mala relación con sus compañeros de trabajo, la realidad es otra, pues muestra que se lleva muy bien con todos y no la hacen a un lado por ser mujer.

Para darle variedad a sus clips Omolade Gold también se graba bailando diversas canciones originales de su país, ya sea arriba de su tráiler o enfrente de él cuando se encuentra estacionado.



Con su contenido logra empoderar a las mujeres demostrando que no hay imposibles y pueden desempeñarse en cualquier área, incluso aquellas que desde años atrás fueron encasilladas como solo para hombres.

