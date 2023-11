Mujer deja su trabajo para dedicarse a vender abrazos y se hace viral: cobra más de 100 dólares la hora

Una mujer tomó la decisión de dejar su trabajo como maestra para dedicarse a la terapia alternativa y ahora cobra cerca de 2 mil 500 pesos la hora por dar abrazos a sus pacientes.

Mujer deja su trabajo como maestra y ahora gana miles por dar abrazos

La historia de Ella Amorim, de 48 años, está poniendo al Internet de cabeza y es que contó que fue en 2017 cuando cambió su trabajo como profesora de arte en escuelas de Nueva York, Estados Unidos, para certificarse en terapias de contacto a través de abrazos.

La mujer se describe como una “abrazadora profesional” y reveló que la hora de terapia consiste en pasar al paciente a una habitación confortable donde en una cama se acurruca con ellos y ellas para abrazarlos.

“Mis sesiones de abrazos ofrecen a los clientes un tipo específico de intimidad y aceptación incondicional que no obtienen en casa, en terapia de conversación o en un salón de masajes”, declaró a medios como The New York Post.



La mujer asegura que estas terapias proporcionan alivio que termina curando a los pacientes y aunque reconoce que no es una especialista certificada en psiquiatría, por ejemplo; sí es egresada del instituto Cuddlist, dedicado a los cuidados catárticos.

Ella aclaró que sus sesiones nada tienen qué ver con contacto sexual y que las reglas son pactadas con sus clientes antes de la terapia.

Además, reveló que la mayoría de sus pacientes son hombres de entre 40 y 60 años; sin embargo, ha notado un incremento en visitas de mujeres de entre 20 y 30 años.

También explicó que estas sesiones de abrazos han sido de gran ayuda en una ciudad tan grande, donde todas las personas siempre están rodeadas de gente pero que paradójicamente presentan muchos sentimientos de soledad.

“En una ciudad como Nueva York, hay mucha gente solitaria y aislada, aunque estamos constantemente rodeados de miles”, mencionó.

¿Realmente funciona la abrazoterapia?

Son muchos estudios dedicados a revisar los beneficios de la terapia de abrazos y los resultados son alentadores.



Por ejemplo, Paul Zak, científico de la Universidad de Claremont, en Estados Unidos, encontró en un gesto tan común, al alcance de todos, como los abrazos la conexión directa a la producción de oxitocina.

"A diferencia de muchos otros métodos con los cuales sentirnos bien es centrarnos en nosotros mismos, los abrazos hacen hincapié en la interacción entre el yo y los demás. Se trata de un tipo de agente de unión. Se siente bien estar conectados a otros", declaró a la revista ‘Psychology Today’.