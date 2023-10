Influencer que promueve relaciones 'anti-tóxicas' es acusado por violencia hacia su exnovia

Las redes sociales estallaron luego de que se diera a conocer que Andrés Vernazza, un famoso influencer llamado el 'Gurú de las relaciones' en TikTok, fuera acusado por supuesta violencia contra su exnovia.

La noticia fue dada a conocer por el medio digital uruguayo 'El Observador', ya que de dicho país es el también conferencista y escritor que se dedica a promover las relaciones sanas y 'anti-tóxicas'.

Según el medio uruguayo, su exnovia presentó la denuncia durante el fin de semana ante el juzgado especializado en violencia doméstica de segundo turno y el caso pasará a Fiscalía, según dijo el abogado denunciante, Pablo Flores.

Aseguran que los empleados de la empresa de portería digital del edificio de Vernazza vieron la agresión, que sucedió a las 5 de la mañana del domingo y, tras intentar hablar con él por los parlantes, llamaron a la policía.

La denuncia no sólo es por golpes, sino también por agresiones sexuales y psicológicas, ya que desde hace tiempo, la chica era manipulada al extremo por el influencer, según declaró su abogado.

Al momento, se reveló que el 'Gurú de las relaciones' tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de su expareja por 180 días como orden de restricción, prohibiéndole además todo tipo de comunicación con ella.

Tras la denuncia, la policía allanó el domicilio de Vernazza e incautó una arma semiautomática de 9 milímetros que se encontraba cargada con 6 balas.

En la audiencia, que se llevó a cabo el pasado martes 10 de octubre, el llamado 'Consultor Investigador en Relaciones Humanas y de Pareja' reconoció que sacó de su departamento a su exnovia "forcejeando", pero declaró que no sabía por qué tenía los golpes que presentaba.

Tanto el 'asesor emocional' como su abogada, Natalia Díaz, no han emitido declaraciones al respecto ante los medios de comunicación o redes sociales.

Mientras tanto, en Instagram salieron a la luz algunas declaraciones de supuestos conocidos que lo acusan y atacan.

"Hay un gurú del amor uruguayo, a quien siguen muchas minas, que estaba de novio con una conocida. Hace dos días la reca*ó a palos por un ataque de celos. La denuncia ya está hecha. No crean, estos hdp no son lo que muestran, ojalá se te termine el circo", "Tiene una hija a la cual no conoce, porque buscaron un bebé con su ex, quedó embarazada y se fue. El día del nacimiento de la bebita subía historia y fotos con otra. Les juro que no sé cómo tiene cara para salir a dar conferencias o charlas. Los mensajes que le manda a mi amiga son espeluznantes", "A su ex la cag* a palos, publicaba fotos con ella bailando, mientras que su novia de años estaba pariendo en el hospital. Todo tipo de violencia", "Pobre muchacha, la destrozó de la golpiza que le dio!!! Un familiar es amigo de ella", escribieron presuntos conocidos, aunque aún no se comprueba la veracidad de la información.



Algunos empresarios ya han cancelado los shows o conferencias que tenían con el influencer, quien además presentaría su nuevo libro 'Basta de amor tóxico, Cómo elegir, construir y mantener un amor sano en tiempos modernos' el próximo 17 de octubre.