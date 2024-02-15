Entretenimiento

Mujer de 90 años es despedida tras 60 años en su puesto por no saber usar pronombres inclusivos: causa indignación

Después de 60 años a Fran Itkoff le pidieron dejar el puesto por no saber emplear los pronombres de forma inclusiva y en redes causa indignación.

Fran Itkoff, una mujer de 90 años, fue despedida tras 60 años de prestar sus servicios como voluntaria en la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple (EM) de Estados Unidos presuntamente por no saber emplear los pronombres de manera inclusiva.

Despiden a mujer de 90 años por no saber ‘usar’ los pronombres

A través de redes sociales causó indignación la historia de Fran, quien fue retirada de su puesto luego de expresar a los representantes de la asociación sus dudas sobre el uso de los pronombres como le pedían.

Y es que, como una forma de practicar la inclusión les pedían referirse a los voluntarios de acuerdo con el género con el que se identifican, incluyendo el no binario. Según contó en entrevista con el canal de YouTube ‘Libs of Tik Tok’ le solicitaron usar los pronombres (she/her) enseguida de su firma al final de los mails.

“Estaba confundida. No sabía qué era ni qué significaba. Lo había visto en un par de cartas que venían después del nombre de la persona, pero no sabía lo que significaba. Pregunté qué significaba y ella (la representante) dijo que eso significaba que eran todo incluido, lo cual no tenía sentido para mí porque parece que estás etiquetando a mujeres, no a hombres, si solo estás poniendo ella/ella”, relató.
Mujer de 90 años es despedida tras 60 años en su puesto por no saber usar pronombres inclusivos: causa indignación.
La mujer, quien se quedó con el puesto de voluntaria tras la muerte de su esposo, declaró que días después de expresar sus dudas sobre el uso de los pronombres, recibió una carta en la que le pidieron dejar su puesto de forma inmediata.

Las razones en la carta fueron porque supuestamente estaba faltando a las pautas de diversidad, equidad e inclusión de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.

“Desafortunadamente, con base en la situación, hemos tomado la difícil decisión de que usted renuncie a su puesto de voluntaria, con efecto inmediato”, se lee en el escrito que ya ha sido difundido en redes sociales.

Elle Hamilton, hija de Fran, expresó en la misma entrevista lo incongruente que le parecía la posición de la asociación pues estaban faltando a su intención de incluir al despedir a una mujer mayor.

“Para mí es irónico, porque dicen que son inclusivos, pero excluyen a una mujer discapacitada de 90 años que ha sido voluntaria durante 60 años”, cuestionó.

Indigna en redes despido de mujer de 90 años

Entre los comentarios que se leen bajo el video de YouTube se lee en su mayoría reclamos sobre el despido exigiendo a la asociación una disculpa para Fran Itkoff. Aunque no fueron los únicos inconformes, pues, aseguran, personas que hacían aportaciones económicas a la asociación habrían frenado las donaciones.

