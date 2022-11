Mujer de 60 años abandona su vida en EUA para casarse con hombre de una tribu en África

En TikTok se han dado a conocer historias que muestran que el amor puede nacer a primera vista, como la pareja que se comprometió a sólo dos días de conocerse.

Alguien que también vivió una historia extraordinaria fue Deborah Babu, una mujer originaria de Sacramento, California, que tras salir de vacaciones en 2017, conoció a su futuro esposo.

Se casa con un hombre de la tribu masai a sus 60 años y su historia se vuelve viral

La mujer viajó en aquel año a Tanzania, y al llegar a la isla de Zanzibar comenzó a platicar con dos personas de la tribu masai que vendían recuerdos. Uno de ellos era Saitoty Babu, con quien la mujer se tomó una fotografía y después mantuvieron una larga conversación.

La química fue tanta, que mantuvieron el contacto y formaron una amistad a pesar de que Deborah volvió a Estados Unidos. Para 2018, ella retornó a Tanzania y allí fue cuando el joven africano le pidió matrimonio.

En una entrevista para el portal 'Birmingham Mail' el pasado 5 de octubre, la entonces novia explicó que jamás pensó conocer a su media naranja al otro lado del mundo, y aunque en un inicio estaba preocupada por la opinión de sus hijos (ya que ella y el hombre tienen una difencia de 30 años de edad), ellos apoyaron su matrimonio y terminó por dejarlo todo para mudarse a Tanzania con él.

"Nunca esperé encontrar un marido y casarme con alguien mucho más joven que yo, pero es el hombre más amable y cariñoso. Cuando se le ocurrió casarse conmigo, pensé que estaba loco. Pero mis hijos y mi familia me dijeron que no debía preocuparme por la diferencia de edad, ya que había estado sola mucho tiempo y merecía ser feliz. Es una vida muy diferente aquí en Tanzania, pero soy feliz".



En junio de 2018, celebraron una boda tradicional masai antes de hacer legal su unión en julio de este 2022 y ahora, comparten en redes los momentos que pasan juntos.

Después de hacerse viral la historia de ambos, recibieron palabras de apoyo por su matrimonio y los internautas les desearon la mayor felicidad.

"¡El amor no conoce fronteras!", "Se merecen todo lo mejor, sean felices sin importar lo que digan los demás", "Cásate con quien te dé tranquilidad... Joven o viejo es sólo cosa tuya, gracias por poner el ejemplo", "Muchas felicidades por su matrimonio, lucen muy bien juntos" o "Que viva el amor. Lo que vivimos es lo único que nos llevamos de esta vida, felicidades", fueron algunos comentarios que recibieron.

El matrimonio de Deborah Babu fue criticado y así respondieron

No obstante también fueron criticados por su unión, ya que algunos internautas aseguraron que el joven africano de 30 años se casó con ella para obtener una 'green card'.

"Amor a primera visa, no vista", "Yo también le hubiera dicho que quería ser su esposo para que me llevara a EUA", "Se casaron por una sola razón y esa es la visa americana", "¿Amor? no lo creo seguro ama pero la visa", "Tú muy bien ya puedes irte a Estados Unidos y salir de África", fue como también se expresaron.



Ante estas acusaciones, Deborah contestó de manera contundente y reveló que su ahora esposo no desea vivir en Estados Unidos.

"A Saitoty le han acusado de estar conmigo sólo por la tarjeta de residencia, lo que me duele porque sé lo poco que desea vivir en Estados Unidos. La gente me pregunta si lo adopté o que soy su abuela, lo que puede hacer que Saitoty se moleste. Nos gusta centrarnos en nosotros mismos y en nuestra felicidad", fue parte de su declaración.