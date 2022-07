Mudanza extrema: todas sus cosas cupieron en una camioneta y el video se volvió viral

Además de las típicas cajas, en esta historia varios muebles, electrodomésticos y hasta un tanque de gas fueron apilados perfectamente en una sola camioneta. Dicha mudanza se convirtió en una de “las más tacañas" y al mismo tiempo "más ingeniosas” que ha visto TikTok, según los usuarios de la plataforma.

Así como en China una mujer se hizo famosa por ahorrar el 90% de su sueldo, los internautas aplaudieron que el acomodo de las cosas en el vehículo ayudara a ahorrar dinero, pues sólo se necesito un viaje para trasladarlo todo.

Mudanza se hace viral por su gran tamaño

A través de un video de 15 segundos, la usuaria identificada como Maara Padilla compartió una peculiar escena que atestiguó mientras transitaba en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Una camioneta pick-up avanzaba con un poco de dificultad debido al gran peso que transportaba: llevaba todo tipo de artículos pertenecientes a una mudanza. Lo más curioso del asunto es que dicha carga superaba en tamaño al vehículo. Míralo por ti mismo:

Así reaccionó Internet a la mudanza viral de TikTok

Tras ver el video, muchos internautas dejaron sus comentarios en la publicación, pues una mudanza de ese tamaño no es algo común de ver en una de las principales avenidas de la capital mexicana.

“El castillo ambulante by México”, “Bien dice el dicho: Todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar”, “Ya ven que el Tetris si sirvió de algo”, “Hay que reconocer que es buen anuncio para Ford”, “Increíble como lo montaron, pero quisiera ver cómo bajan eso sin que se caiga nada“, “Ahí se llevan hasta a los vecinos”, “Como cuando dices ‘me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí’” o “¿Habrán metido al perro por ahí?”.



También hubo personas que criticaron la acción, pues transportar tantas cosas en una pequeña camioneta podría poner en riesgo a terceros.

“Es peligroso, ¿no le dieron una multa?”, “Dios, se me cortó la respiración creyendo que se volcaría”, “Aunque parece ingenioso, esto es lo más tacaño que he visto y potencialmente puede dañar a alguien”, “No sé por qué todos lo celebran, ponen en peligro a los demás. Si alguien se hubiera hecho daño esos chistositos ya estarían quejándose” o “La verdad sí me gustaría vivir en Suecia y perderme de esto, al menos no tendría altas posibilidades de morir aplastada por una mudanza”.



Cabe destacar que incluso TikTok se alertó por la polémica mudanza, ya que los curadores de la plataforma eliminaron el video de la cuenta de Maara Padilla la primera vez que lo subió. Lo anterior con el fin de no incitar a los internautas a copiar la idea.