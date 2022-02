Esta mujer vivía sólo con el 10% de su sueldo y sus tips para ahorrar se volvieron virales

En China, una mujer llamada Wang Shenai supo cómo utilizar las finanzas personales a su favor y ahorró el 90% de su sueldo durante nueve años, con lo que logró comprarse dos lujosas casas.

La historia de Wang dio la vuelta al mundo, pues a sus 32 años de edad y con dos hijos consiguió lo necesario para vivir con sólo el 10% de su sueldo, idea que su marido apoyó en todo momento.

Wang Shenai: la mujer que logró ahorrar casi todo su sueldo

En una entrevista para el programa ‘Talk to Her’, en noviembre de 2021, Shenai explicó que sus hábitos de ahorro vienen desde la infancia, pues su familia no tenía muchos recursos.

“Para algunas personas gastar dinero las hace felices. Para mí no. No me siento feliz en absoluto. En cambio, sí me siento nerviosa y ansiosa por gastarlo”, aseguró Wang.



Ella es diseñadora de profesión y trabaja en una empresa de marketing. Señaló que esto le ha permitido ser consciente sobre el daño que generan los contenidos publicitarios al momento de comprar.

“Los comerciales intentan generar ansiedad en las personas para que sean más propensas a comprar algo”, comentó.

Gracias a su estrategia de gastos y compras, que ha mantenido durante 9 años, Wang logró adquirir dos casas en la ciudad de Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, una zona de alta plusvalía en China.

“Creo que es importante que una mujer compre propiedades. Debe ser suya, sin importar lo grande o pequeña que sea. Cuando una mujer fracasa, su hogar es el lugar donde puede descansar”, expresó Wang Shenai.

El secreto del ahorro de Wang Shenai

En el mismo programa, la mujer compartió su filosofía minimalista, así como sus estrategias para poder evitar gastar en todo momento.

Wang mencionó que durante nueve años ha comprado comida en descuento y busca los cupones para ahorrar al momento de viajar. También utiliza el transporte público y evita comer fuera de casa.

La ropa que usan ella y su familia le fue donada por amigos y familiares. Además, muchos de los muebles de su casa son de segunda mano o los encontró en la calle.



Por si fuera poco, evita asistir a reuniones sociales, aunque a veces hace excepciones, sobre todo cuando no tiene que gastar en algo.

Además, aseguró que durante todo el año sólo se dan un lujo: comprar ropa interior, en la que gastan alrededor de 15 dólares.

“Gasto menos de 100 yuanes al año en comprar ropa interior porque no es una buena idea usar la de otras personas”, señaló a ‘Talk to Her’.

Wang Shenai, la influencer del ahorro

Además de su actividad como diseñadora, comparte sus tips de ahorro y minimalismo en un grupo de internet denominado 'Frugal Women’s Federation', según reveló el diario ‘South China Morning Post’ (noviembre 2021).

“Les dije a mis seguidores que las personas de este foro no son tacañas, sino que se toman la vida en serio. Ahorrar dinero no es nada de lo que avergonzarse”, explicó a Talk to Her.



Cabe mencionar que durante la charla nunca dijo a cuánto ascendía su salario y tampoco aclaró cómo le hacían para pagar los servicios de su casa, como la electricidad o el agua, por lo que en redes sociales comezaron a debatir sobre sus 'técnicas' de ahorro y algunos usuarios la llamaron 'tacaña'.