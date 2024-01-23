Entretenimiento

MrBeast regalará 250 mil dólares entre sus seguidores: ¿qué tienes que hacer para ganar?

El famoso influencer lanzó una generosa convocatoria entre sus millones de seguidores para compartir su fortuna y esto es lo que tienes que hacer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video "Mr Beast" vende más de 20 mil hamburguesas y rompe récord con su nuevo restaurante

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, lanzó una ambiciosa convocatoria para sus millones de seguidores y es que prometió que repartirá entre 10 de ellos 250 mil dólares, poco más de 4 millones de pesos.

MrBeast regalará 250 mil dólares a sus seguidores

PUBLICIDAD

La generosa idea del famoso influencer estadounidense de regalar a sus seguidores parte de su fortuna comenzaría desde hace unas semanas cuando la curiosidad lo llevó a compartir un video en Twitter, ahora X, con el fin de averiguar cuánto podía monetizar en dicha aplicación.

“Tengo curiosidad por saber cuántos ingresos publicitarios generaría un vídeo en X, así que lo volveré a subir para probarlo. Compartiré la revisión del anuncio la próxima semana”, escribió el pasado 15 de enero.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


El experimento resultó todo un éxito y logró reunir en pagos publicitarios más de 250 mil dólares, poco más de 4 millones de pesos.

“¡MI PRIMER VIDEO X GANÓ MÁS DE $250,000! Pero es un poco una fachada. Los anunciantes vieron la atención que estaba recibiendo y compraron anuncios en mi video y, por lo tanto, mis ingresos por visualización son probablemente más altos de lo que experimentarían”, confesó.


La millonada cantidad que ganó por monetizar en X causó conmoción en redes sociales, donde el también empresario estadounidense ha ganado popularidad por sus videos en los que recompensa con jugosas cantidades a los ganadores de sus famosos retos.

¿Qué hacer para ganar los 250 mil dólares que MrBeast regalará?

Ahora, el influencer tiene a sus millones de seguidores con el alma en un hilo pues a través de X anunció que la cantidad que ganó la repartirá entre 10 de sus seguidores.

Los pasos a seguir para convertirse en uno de los 10 ganadores son muy sencillos y así los explicó en el breve mensaje, publicado el 22 de enero.

"Le daré a 10 personas al azar que vuelvan a publicar esto y me sigan $25,000 por diversión (los $250,000 que generó mi video X)”, escribió.

MrBeast adelantó a sus fans que será a partir de las 72 horas siguientes a su publicación que elegirá a los 10 afortunados.

Por supuesto que el mensaje se volvió una locura en redes sociales, donde registra más de 300 mil comentarios y poco más de 3 millones de reposteos.

“Ni siquiera me avergüenzo de volver a publicar esto”; “Este post va a ganar más que el vídeo hecho”, son apenas unos algunos de los comentarios que se leen en el hilo de la viral publicación.
Relacionados:
EntretenimientoTwitter

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD