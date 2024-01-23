MrBeast regalará 250 mil dólares entre sus seguidores: ¿qué tienes que hacer para ganar?

Video "Mr Beast" vende más de 20 mil hamburguesas y rompe récord con su nuevo restaurante

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, lanzó una ambiciosa convocatoria para sus millones de seguidores y es que prometió que repartirá entre 10 de ellos 250 mil dólares, poco más de 4 millones de pesos.

MrBeast regalará 250 mil dólares a sus seguidores

PUBLICIDAD

La generosa idea del famoso influencer estadounidense de regalar a sus seguidores parte de su fortuna comenzaría desde hace unas semanas cuando la curiosidad lo llevó a compartir un video en Twitter, ahora X, con el fin de averiguar cuánto podía monetizar en dicha aplicación.

“Tengo curiosidad por saber cuántos ingresos publicitarios generaría un vídeo en X, así que lo volveré a subir para probarlo. Compartiré la revisión del anuncio la próxima semana”, escribió el pasado 15 de enero.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲



But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024



El experimento resultó todo un éxito y logró reunir en pagos publicitarios más de 250 mil dólares, poco más de 4 millones de pesos.

“¡MI PRIMER VIDEO X GANÓ MÁS DE $250,000! Pero es un poco una fachada. Los anunciantes vieron la atención que estaba recibiendo y compraron anuncios en mi video y, por lo tanto, mis ingresos por visualización son probablemente más altos de lo que experimentarían”, confesó.



La millonada cantidad que ganó por monetizar en X causó conmoción en redes sociales, donde el también empresario estadounidense ha ganado popularidad por sus videos en los que recompensa con jugosas cantidades a los ganadores de sus famosos retos.

¿Qué hacer para ganar los 250 mil dólares que MrBeast regalará?

Ahora, el influencer tiene a sus millones de seguidores con el alma en un hilo pues a través de X anunció que la cantidad que ganó la repartirá entre 10 de sus seguidores.

Los pasos a seguir para convertirse en uno de los 10 ganadores son muy sencillos y así los explicó en el breve mensaje, publicado el 22 de enero.

"Le daré a 10 personas al azar que vuelvan a publicar esto y me sigan $25,000 por diversión (los $250,000 que generó mi video X)”, escribió.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)



I’ll pick the winners in 72 hours — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

MrBeast adelantó a sus fans que será a partir de las 72 horas siguientes a su publicación que elegirá a los 10 afortunados.

Por supuesto que el mensaje se volvió una locura en redes sociales, donde registra más de 300 mil comentarios y poco más de 3 millones de reposteos.