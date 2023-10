Mono roba celular a una mujer y le pide comida para devolvérselo: video causa impacto en redes

En los países asiáticos es común ver deambulando entre los humanos a los monos, pero en Bali, Indonesia, al parecer estos animales se han aprovechado de los turistas para obtener comida de una manera muy hábil.

En video, mono roba celular y lo cambia por fruta: escena se hace viral en redes sociales

Resulta que en redes sociales comenzó a circular un video impactante donde una mujer de dicho país, que al parecer trabaja como guía de turistas, se muestra negociando con un mono que se había robado un celular.

El peludo primate sostuvo el aparato en sus manos sin intenciones de regresarlo, y fue allí cuando la mujer le ofreció un pedazo de fruta. A pesar de que la tomó, terminó soltando el móvil hasta que recibió una segunda pieza.

Es entonces cuando se ve a la mujer recogiendo el celular y entregárselo al dueño que se mostró tanto aliviado como sorprendido por lo que acababa de ocurrir.

En los comentarios, los usuarios hicieron bromas respecto al comportamiento del mono, el cual aparentemente se dedica a robar para hacer trueques.

"El mono: cooperando doñita cooperando", "El mono : es un placer hacer negocios con usted señito", "El Mono: ahora sí nos estamos entendiendo", "Negocios internacionales del más alto nivel", "El mono: ya se la sabe doña", "Negocios son negocios", "Me dijeron que el mono ladrón no existía y aquí está la prueba de que mentían", "El mono estaba en plan de 'o me lo das o lo tiro'", "El trueque más random que he visto sin duda jaja".



A pesar de lo cómico del asunto resulta que éste no es un comportamiento nuevo, pues desde hace tiempo los macacos de cola larga han pulido sus habilidades para arebatarles a los turistas sus sandalias, lentes de sol, gorras o celulares y pedir una recompensa a cambio.

Investigación revela que los monos aprenden a negociar por objetos robados desde su juventud

De hecho el profesor Dr. Jean-Baptiste Leca quien colabora con el Departamento de la Universidad de Lethbridge en Canadá, inició un estudio respecto al comportamiento de dichos primates en el templo Uluwatu.

"Estos monos se han convertido en expertos en arrebatárselos a los turistas distraídos que no escucharon las recomendaciones del personal del templo de guardar todos los objetos de valor dentro de bolsos con cremallera".



Después de pasar más de 273 días filmando interacciones entre los animales y los visitantes dentro de los templos de Bali, él junto a otros investigadores, descubrieron que los macacos exigían mejores recompensas por artículos de mayor valor.

En una entrevista al portal 'The Guardian', Leca afirmó que los monos aprenden estos comportamientos durante su juventud, hasta los cuatro años y por su fuera poco se ha compartido por generaciones de macacos de dicho lugar al menos 30 años.

Esto significa que los robos son el pan de cada día en los templos de Bali y puede que existan cientos de videos más como el anterior.

