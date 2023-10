Modelo mexicana explota contra Vogue por discriminación: “Solo te apoyan para limpiar su imagen”

La modelo mexicana Lizeth Selene, quien debutó como actriz en la nueva versión de ‘Rebelde’, alzó la voz a través de su cuenta oficial de Instagram para quejarse de la revista Vogue México por, supuestamente, excluirla de un artículo en el que participarían personalidades mexicanas, para el que fue requerida, pero en el que finalmente no apareció.

Lizeth compartió que su primera reacción al notar que, supuestamente, había sido excluida en dicha publicación fue romper en llanto y pensar qué había de malo en ella.

Modelo mexicana acusa a Vogue México de discriminación

"Escribo con mucha rabia, decepción y sobre todo tristeza infinita en mi corazón. Cuando lo vi solo me puse a llorar y pensar en que había mal en mí, sino encajo, si de verdad la gente piensa que necesitas trabajar con gente blanca para ser tomada 'en serio' o que pasaba", inició su comunicado.



La también cantante, de 24 años, se quejó de que la revista publicó el artículo con todas las fotos de los que asistieron a la sesión, menos las de ella, lo cual le pareció contradictorio pues en la publicación aparecen “celebridades que han sido acusadas de abuso y explotación laboral y otras que ni orgullosas de sus raíces son e incluso se han burlado de ser mexicano”.



La modelo aseguró que también encontró una diferencia entre ella y las personas que protagonizaron dicho artículo, todas habían tenido proyectos en extranjeros, menos ella.

"Yo desde que inicié en esta industria, he peleado por respeto por mi país, raíces y sobre todo mi imagen como mujer mexicana con rasgos fuertes. Desde un inicio a mi se me ha discriminado por lo mismo y las personas que me siguen saben perfectamente que estos temas no solo los hablo, LOS GRITO", sentenció.



Lizeth Selene expresó su molestia y tristeza ante la decepción pues llegó a pensar que el estandarte con el que ha luchado desde el inicio de su carrera había surtido efecto.

"Pensé que ya había logrado un poco de respeto por mi imagen y la imagen de los mexicanos con facciones similares a las mías en esta industria; hoy me queda claro que solo te ‘apoyan’ cuando ‘estás de moda’ para limpiar su imagen xenofóbica”, afirmó.

Lizeth Selene defiende sus raíces mexicanas

Además, dijo sentirse apenada de que episodios como este sigan sucediendo en reconocidas revistas como esta con la que pensó había creado un vínculo, pues apenas el año pasado le dedicaron precisamente un artículo entero hablando de temas de discriminación y respeto a las raíces.

"Espero de todo corazón que se den cuenta de sus errores y sigan trabajando para mejorar eso que según ya habían buscado cambiar. Espero que realmente amen a su país y a su gente sin buscar un interés de por medio", finalizó, no sin antes mencionar que tanto ella como su equipo habían intentado contactar con la revista, pero no obtuvieron respuesta.



La publicación Lizeth Selene de inmediato fue difundido en diferentes medios de comunicación y recibió reacciones de colegas y seguidores, quienes le expresaron respeto, cariño y apoyo, condenando la supuesta postura de la revista.