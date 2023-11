¿Mickey y Minnie son hermanos? Teoría en TikTok presenta pruebas de que nunca fueron pareja

A lo largo del tiempo, mucha gente se ha cuestionado sobre la relación de los personajes principales de Walt Disney: Mickey y Minnie Mouse, desde su primera aparición en la caricatura de 'El Barco de Vapor Willie' de 1928, surgiendo teorías conspirativas que ahora apuntan a que los ratones consentidos de la compañía podrían ser primos o hasta hermanos.

¿Qué dice la teoría que afirma que Mickey y Minnie Mouse podrían ser hermanos?

En la cuenta oficial del podcast español 'Territorio Revival' de TikTok, que está dedicada a hablar de películas, cultura pop y animación, sobre todo de Disney, se viralizó un video en el que los conductores afirman que Mickey y Minnie Mouse podrían ser hermanos.

El conductor Fer Delgado planteó la pregunta de si se han fijado que Minnie es totalmente idéntica a Mickey, pero en chica, al igual que los padres de Milhouse en 'Los Simpsons', los señores Van Houten.

"Como mínimo son hermanos, si nos lo dicen, ¡si se apellidan igual!", declaró el también actor de doblaje como una de las pruebas de esta teoría. "No estaba del todo claro que fueran novios, sino un cortejo continuo que no se llegaba a culminar", opinó por su parte Ángel Colomé.



Otro de los cuestionamientos que realizaron es sobre cómo trata Mickey a Minnie en algunas de sus caricaturas como las que están en blanco y negro.

"Ha situaciones súper comprometidas de Mickey con Minnie. Es que Minnie no quiere nada con Mickey. Le planta un besazo y Minnie prefiere saltar de un avión antes que quedarse con ese hijo de la gran... Qué gracia hace esto de que el chico quiere, la otra no, ahora un guantazo, no sé qué. Qué bien que hayamos avanzado tanto", argumentó Fer. "Sí son primos, tío, o hermanos, o primos hermanos", concluyó Ángel.



Y ya tomando con más humor esto último sobre su parentezco, Fer pensó en el multiverso en el que Mickey y Minnie hicieron 'El cuento de Navidad' en el que tienen un hijo con una discapacidad, el pequeño Tim, aludiendo a que 'salió así' debido a que sus padres son miembros de la misma familia.

El video posteado el 19 de octubre de este año tiene al momento poco menos de 1 millón de reproducciones en TikTok.

Además de estas conjeturas, en una publicación viral en Facebook, compartida más de 7 mil veces entre el 29 y 31 de marzo de este año, un joven publicó que siempre pensó que Mickey Mouse y Minnie eran novios, pero resultaba que son gemelos.

Algunos usuarios de Internet incluso han manifestado una teoría más: la de que hay dos Minnies y la del moño rosa es la melliza de Mickey, mientras que la del moño rojo es su novia.

Estas publicaciones, sin lugar a dudas han ido ya un paso más allá de los rumores que hablan de la familiaridad de los ratones, pero ¿cuál es la verdad?

¿Qué dijo Walt Disney sobre la relación entre Mickey y Minnie?

El 30 de septiembre de 1933, en entrevista para la revista Film Pictorial, Walt Disney terminó con todas las especulaciones que podría haber en torno a la relación de Mickey y Minnie, diciendo que eran un matrimonio.

"En la vida privada, Mickey está casado con Minnie. Mucha gente ha escrito haciendo esta pregunta, porque a veces aparece casado con ella en sus películas y otras veces sigue cortejándola. Lo que realmente significa es que Minnie es, a efectos de la pantalla, su protagonista femenina. Si la historia exige un noviazgo romántico, entonces Minnie es la chica; pero cuando la historia requiere una pareja casada, entonces aparecen como marido y mujer. En el estudio hemos decidido que ya están casados", afirmó.



Dicha publicación también fue retomada y citada para el Día de San Valentín del 2013 en la página web del Walt Disney Family Museum (waltdisney.org).

¿Por qué Mickey Mouse y Minnie tienen el mismo apellido?

Ya que se trata de una pareja casada y en Estados Unidos se puede adoptar el apellido del esposo al casarse, Minnie hizo esto con Mickey, pero además, más que un apellido, pudo haber sido pensado sólo para definir la especie a la que pertenecen, ya que 'mouse' significa ratón ('El ratón Mickey', 'la ratona Mimí', etc.).

Algo similar pasa en la Warner Brothers con Buster y Babsy Bunny, quienes siempre que se presentan agregan: "sin parentezco", pero ambos se apellidan 'Conejo'.

Su apariencia física similar o casi idéntica también es en relación a que son de la misma especie de animales e incluso a la misma raza de roedores.

¿Tú qué opinas?