Mexicana revela que su novio trabajaba en compañía de luz y al terminar con él la dejó a oscuras

Si pensabas que las relaciones tóxicas solo causaban corazones rotos, espera a escuchar esta historia, y es que en el vertiginoso mundo de las rupturas amorosas, una ex pareja se tomó muy en serio el término "cortar lazos" y decidió hacerlo de manera literal.

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok decidió compartir una experiencia amorosa que rápidamente se volvió la sensación de la plataforma. La joven narró cómo su ex novio, que casualmente trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad en México (CFE), decidió tomar la justicia, o tal vez venganza, en sus propias manos al finalizar la relación.

Hombre corta el servicio de luz a su ex por terminar con él y hace enojar a TikTok

Aunque el video no profundizó en detalles, la joven reveló que después de ponerle punto final a su relación, el empleado de la CFE no se contentó con simplemente aceptar el desamor, y en su lugar, tomó su papel de "cortacorazones" muy en serio y optó por cortar algo más que eso: ¡le suspendió el servicio eléctrico!

La anécdota, narrada con risas y asombro, dejó a los internautas boquiabiertos y generó una oleada de confesiones similares. Parece que este no es un caso aislado, ya que otros usuarios también compartieron historias donde sus ex parejas buscaron venganzas creativas tras el fin de su relación.

Las situaciones compartidas tenían un inusual patrón: personas que buscaban causar daño colateral luego de una ruptura amorosa. Estas historias comparten similitudes con la experiencia de la usuaria de TikTok, lo que nos hace preguntarnos si hay una escuela secreta de venganzas ex amorosas que estamos desconociendo.

"Yo salí con una de una funeraria y cuando rompimos me dejó su tarjeta", "Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil", "A mí me quito el medidor", "Yo anduve con el de los garrafones y cuando cortamos dejo de traerlos a mi casa, después ya tenía que ir hasta a la tienda por el garrafón", "Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo termine dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio", se lee en los comentarios.

Aunque las acciones de estos ex novios pueden sacarnos una sonrisa irónica y una ceja alzada, nos recuerdan que las rupturas pueden ser muy difíciles de aceptar para algunas personas y llevar a reacciones inesperadas. Además, nos dejan claro que en el mundo de las relaciones, los finales pueden ser tan sorprendentes como el más reciente giro en tu serie de televisión favorita.