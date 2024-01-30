Mexicana casada con árabe revela cómo es en realidad vivir con uno: ¿No es como el 'show' de Massad y Melissa?

Tiktoker mexicana que se casó con un árabe se volvió viral al decir que no todas las mujeres están listas para tener a un habibi a su lado; además, habló de la polémica relación entre Melissa y Massad y dio consejos para ‘conseguir’ un árabe que levantó polémica entre las usuarias.

Latina asegura que no todas las mujeres están listas para tener un árabe a su lado

En medio de la incierta relación entre Melissa y Massad, la pareja árabe-mexicana de TikTok que se ha visto envuelta en polémicas de separación, reconciliación, propuestas de matrimonio y hasta de supuestos malos tratos, la tiktoker Adareli Frias compartió una polémica y viral grabación en la que aseguró que no todas las mujeres están listas para tener a un ‘habibi’ a su lado.

De acuerdo con la mujer, que comparte contenido relacionado con lifestyle, la religión, como muchos pensarían, no ha sido tema de discusión con su marido; sin embargo, en lo que sí se ha tenido que trabajar es en el dominio del temperamento.

"Yo soy latina y él viene de un país extranjero, todas las latinas, no me vayan a negar, tenemos un carácter muy espacialito, como que nos hierve la sangre muy rápido, y lo árabes no se quedan atrás", comenzó en el video titulado precisamente: “No todas las mujeres están listas para su árabe. Aquí te explico por qué”.

En la narrativa, la joven hizo referencia a la mediática relación de Melissa y Massad, destacando que tras lo viral que se hizo la pareja, supuestamente se puso de moda entre las mujeres el interés por los árabes.

"Ya ven que ahorita están de moda por eso de Melissa y Massad, que apenas me estoy enterando de todo el show, porque no sabía ni quién era y sí es mucho dilema, no tenía la moda en ese momento, cuando lo conocí, y no tenía planeado conocer a alguien", dijo sobre cómo se dio la relación con su esposo árabe.



Aseguró que para el momento en el que conoció a su ahora esposo, ella había trabajo en su persona en ajustar lo necesario en su corazón y mente que le permitieran "vibrar alto" y así fue como encontró al amor de su vida.

"No todas las mujeres están listas para su árabe, porque o tiene un temperamento súper delicado o eres una persona intolerante... porque los árabes tienen un temperamento, son como si fueran un latino, pero por dos, no todas las mujeres soportarían una plática y si ya dijeron algo 'ay, de aquí me agarro' e inician una discusión y pues no así no funciona", aseguró.

Latina desata polémica con consejo para ‘conseguir’ a un árabe

La mujer aseguró que para tener a un lado una pareja ya sea extranjera o completamente diferente a ti supuestamente es necesario hacer un cambio en sí mismo.

"Si tú por ejemplo te gustaría tener a una persona a tu lado ya sea que tenga, no sé, otra religión, que sea extranjero o que sea algo diferente a ti, pues obviamente la primera que tiene que cambiar para tener ese tipo de sincronía y atraer a ese tipo de hombres eres tú", dijo. "Tómalo como un súper humilde consejo, de mujer a mujer, no sé si sea árabe tu objetivo u otro tipo de persona, pero lo que sí es que primero sanes lo que tenga tu corazón, tu mente, sea esa persona que se te vaya a acercar, va a ser la persona correcta, porque van a vibrar en la misma sintonía... así fue como me casé con un árabe".



En la zona de comentarios se abrió todo un debate pues, aunque no faltó quién etiquetó incluso a Melissa Navarro para que captara el consejo, muchas otras destacaron que nadie tiene que cambiar su personalidad para “conseguir un habibi”, como lo sugiera la tiktoker.

“Se imaginan yo haciendo terapia para cambiar mi personalidad porque quiero un árabe en mi vida. No gracias, son machitas y agresivos”; “¿O sea que necesito ser sumisa para estar con un árabe?”, mientras la que etiquetó a Melissa Navarro escribió: “Wow, es verdad lo que dices, Massad es así y muchos no lo entienden, adaptarse es la clave, sí se puede qué bonito @Melissa Navarro”, comentario al que la tiktoker respondió: “Pues desconozco la historia de ellos, pero así es. Es aceptar, adaptarse y respetarse muchísimo”.



En más videos, la mujer hablar de cómo es la vida de casada al lado de un árabe, las veces al día que reza y el combo de preguntas que le hizo antes de casarse, destacando que el respeto en las diferencias culturales ha sido la clave de un "buen matrimonio".