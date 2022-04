De diva del cine a reina de Internet: María Félix y sus frases se han adueñado de la red

María Félix, la Diva del Cine de Oro mexicano, mantuvo el misticismo alrededor de su presencia hasta el día de su fallecimiento, el cual ocurrió el 8 de abril de 2002, mientras dormía en su casa ubicada en el número 610 de la calle Hegel en Polanco, Ciudad de México.

María de los Ángeles Félix Güereña, su nombre completo, nació en Nogales, Sonora, el 8 de abril de 2002; tenía raíces de India Yaqui, algo que la hacía sentirse orgullosa.

La creación de un personaje

De acuerdo con una entrevista realizada a la llamada ‘Doña’, por el diario ‘Uno más Uno’, publicada el 16 de noviembre de 1993, ella no sabía nada sobre actuación o el cine, sólo se creó un personaje y lo mantuvo hasta el final de su carrera.

“Soy una improvisada. Nada sabía de cine, sólo me eché encima un carácter y un estilo. La gente lucha para hacerse un lugar bajo el sol. Yo nací bajo el sol”, declaró.



Gabriela Román Mérida, investigadora de Historia del Cine Mexicano, dijo para el diario ‘El Sol de México’, en una nota publicada el 8 de abril de 2022, que María Félix forjó un carácter imponente que se reflejó en la infinidad de grabaciones que documentaron su presencia ante los medios.

“Lo que podemos atribuirle a María Félix es su carácter imponente fuera de las cámaras, pues en los materiales de archivo, entrevistas y reportajes, podemos ver a una mujer segura de sí misma que expresa todo lo que piensa y que está decidida a defenderse de cualquier ataque”, aseguró.



Sus restos se encuentran en el Panteón Francés, en México, junto a sus padres y su hijo.

Su asistente personal, Luis Martínez de Anda, quien la acompañó durante 28 años, fue el heredero de su fortuna.

Las frases de María Félix hechas memes

A 20 años de su fallecimiento, son varias las frases que se volvieron icónicas y que Internet ha hecho suyas, algunas se han convertido en memes.

#1 Para empoderar a la mujer

"Que sepan los hombres, que están todos destinados a llevar siempre a cuestas el fantasma de una mujer, no en la imaginación, sino circulando en la sangre."

#2 Eso sí, siempre fue una diva

“El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari…”.

#3 Nunca dudó de su valor como persona

“Yo creo que supe dirigir mi vida y dirigí bien mi carrera, porque hay gente que dirige bien su trabajo pero no dirige bien su vida. Yo mi vida claro que la he dirigido bien, porque primero que nada me la he pasado fabuloso”.

#4 Defendió los derechos de las mujeres hasta el último día

“Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca”.

#5 Mantener el misterio era su estilo

"Me parece un poco difícil hablar de mí; hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco”.

#6 La FRASE para superar una ruptura amorosa

"A un hombre hay que llorarle tres días... Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva".

#7 La autoestima hasta el cielo

“No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo.”

#8 Una de sus mayores lecciones

“No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma”.

#9 Y pues... ¿será que sí podrá imitar en su bioserie?

“Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar”

#10 Por algo era la Diva del Cine de Oro (y 'La Doña')

"No es difícil ser bonita, ¡lo difícil es saber serlo!".