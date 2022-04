Dejaron que su hijo pintara hasta en los manteles y ahora es un famoso artista a los 9 años

Fue en medio de la pandemia por COVID-19 que la plataforma de videos TikTok sirvió como un escaparate para hablar con el mundo, y algunos aprovecharon para demostrar sus talentos.

Así, este pequeño de 9 años, aprovechó la apertura que le daba la red social para presumir sus dibujos y actualmente es todo un artista reconocido.

Conoce a Manuel, el niño prodigio del arte

Se llama Manuel Díaz, es originario de Madrid, España y a sus escasos 9 años de edad, revolucionó el mundo del arte con su peculiar forma de expresión.

Su talento fue reconocido por la Galería de Arte N12, en donde en 2021 se inauguró una exposición con las piezas de su creación.



Lo que comenzó como un juego, se transformó en la serie ‘Diamond’s Face’, sus obras de arte en donde refleja a famosos con rostros de diamante.

"Un día, durante la cuarentena, descubrí que pintando me sentía libre. En lugar de pintar una cabeza, decidí hacer cabeza de diamante y recibí la magia del diamante, que consiste en que cuando ves mis cuadros puedes imaginarte su expresión", dijo el pequeño en entrevista para el programa ‘+A Fons de @Canal4 TV‘ (2021).



En la actualidad tiene su propio espacio y único al que llamó 'The Concept Art' para exhibir sus obras.

Además se venden algunas prendas con sus dibujos y está ubicado en la calle de Ortega y Gasset, en el corazón de Madrid.

Todo comenzó en cuarentena

Manuel Díaz mostró pasión por el arte desde muy temprana edad, así lo dejó ver un video publicado en su cuenta de TikTok en donde se le ve pintando los manteles de su casa.

De acuerdo con el portal ‘Última Hora’, en una nota publicada en julio de 2021, fue durante la cuarentena que exploró su talento artístico.

"En la cuarentena descubrí que quería adentrarme más en la pintura. La sensación que más me gustaba es que, cuando pintaba, me sentía libre, era como salir de casa; pintando abría un portal que me llevaba a otro mundo", explicó el pequeño artista.



Entre sus ídolos del arte se puede contar a Basquiat, Andy Warhol o Frida Kahlo, quienes son unos referentes en su obra.

Sus otras aspiraciones

A pesar de ser considerado por Internet como un niño prodigio del arte, a él le gustaría ser Arquitecto y no se presiona para hacer obras, pues también sabe disfrutar de su infancia.

Durante este trayecto ha contado con el apoyo de su papá, Manuel Díaz, y su mamá, Tamara Domingo, quienes, si bien apoyan su carrera artística, no lo presionan.

“Nosotros somos la parte menos divertida. Intentamos hacer ver a galeristas, coleccionistas y demás, que Manu es un artista, eso lo tenemos claro, pero es un niño: no hay tiempos, no hay prisas. Si quieres cuadros de Manu en la galería no pongas una fecha. Manu no es una fábrica y pinta cuando le apetece”, dijo el papá de Manuel Díaz al portal ‘Última Hora’.