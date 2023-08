Mexicana aprovecha fuerte lluvia del huracán Hillary y se pone a lavar los sillones de su casa

Los videos de limpieza son de lo más viral en TikTok gracias a que resulta muy satisfactorio ver el antes y el después, pero uno captó la atención de todos por ocurrir en circunstancias muy específicas.

En los últimos días se ha esparcido la noticia de la llegada del huracán Hilary, el cual es considerado peligroso debido a las inundaciones que está provocando en una amplia región al suroeste de Estados Unidos.

Este fenómeno natural se encuentra avanzando hacia el norte de California de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de San Diego y se espera que continúe causando estragos en diversos estados, por lo cual se ha recomendado tomar las debidas precauciones.

Si bien miles de familias comenzaron a asilarse en sus hogares para evitar los fuertes vientos y lluvias extremas, al parecer una mujer mexicana tuvo otra idea diferente: salir a su patio para lavar los sillones que se encontraban al aire libre.

Mujer mexicana limpia sillones mientras pasa huracán Hilary y causa diversión en TikTok

Quien documentó todo en un video de TikTok fue su hija Isela Navarrete (@iselanavarrete50), pues no dudó en grabar a su mamá mientras dejaba impecables los sillones.



Para hacerlo primero les agregó detergente Tide por toda la superficie y comenzó a tallarlos con ayuda de una escoba. Al estar limpios, lo único que hizo fue dejar que se enjuagaran con la misma lluvia provocada por el huracán.

No obstante, la tiktoker no se salvó, debido a que su mamá la puso a limpiar una alfombra de la misma manera, lo cual también dejó en evidencia dentro del clip.

Todo esto le pareció muy curioso y divertido a los usuarios de la plataforma, ya que en tan solo un día el material logró ser visto más de 34 millones de veces.

En los comentarios se mencionó que la mujer adulta en cuestión hizo una actividad que solo a los latinos se les ocurriría para ahorrar agua.

"Esto es lo más latinoamericano que he visto", "Los latinos somos super ecofriendly", "Muy latino de su parte, aprovechar el agua de la lluvia", "Of course tiene que aprovechar y no desperdiciar", "Todas las latinas identificadas", "Es funny por que it's true", "Hay que aprovechar la agua jaja", "A limpiar se ha dicho. Como de que no", "Así somos las mamás mexicanas confirmó", "Las tormentas de huracanes se aprovechan ¿quién dijo que no?", fueron algunas reacciones.



Incluso diversas mujeres se identificaron con la señora porque ellas también aprovechan el agua de diversas maneras y expresaron que la única falla de su plan es que ni los sillones ni la alfombra se secarían en un largo tiempo debido al clima.

¿Tú mamá haría algo así? Dinos en los comentarios.

