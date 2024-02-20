Entretenimiento

Mamá de 35 años muestra cómo es su vida con 12 hijos: revela cuánto gasta en comida

La estadounidense Britni Church ha estado embarazada casi cien meses de su vida y contó que pronto su familia crecerá aún más, desatando polémica entre sus millones de seguidores.

Por:Paulina Flores
Video Mamás latinas vs mamás gringas: este trend muestra todas sus diferencias (incluida la temida chancla)

Britni Church, de 35 años, se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar cómo es su vida con 12 hijos y al revelar la cantidad de dinero que gasta en su manutención.

Mujer con apenas 35 años ha estado embarazada más de la mitad de su vida

La mujer, quien vive en Kansas, Estado Unidos, retrata a través de sus diferentes redes sociales cómo es estar al frente de una numerosa familia, compartiendo detalles de su vida al convertirse en mamá a los 16 años.

Britni, quien ha pasado casi cien meses embarazada, desde 2004 hasta el 2021, asegura que pese a lo complicado que pueda parecer el escenario vive feliz con su maternidad, aunque confiesa la dulce espera de sus hijos no ha sido su etapa favorita.

“Siempre hay ruido. Siempre hay alguien gritando. Pero es normal para nosotros. Soy capaz de ahogarlo de alguna manera. Somos más felices cuando estamos todos juntos. Tenemos un gran tobogán de agua y hemos estado teniendo comidas al aire libre y sentados alrededor de la fogata. La vida es buena”, dijo en 2022 para el medio ‘Today’.
La ahora creadora de contenido, con más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, explicó que sus seis primeros hijos fueron fruto de una relación anterior, mientras que los seis siguientes son hijos de su actual esposo.

Crizman, de 19; Jordan, de 18; Caleb, de 16; Jace, de 15; Cadence, de 14; Jesaly, de 12 años; Silas, de 9; Christopher Jr., de 7; los trillizos, Oliver, Asher y Abel, de 5; y Rowyn, de 2 años.

Actualmente, la orgullosa mujer ha compartido que su familia nuevamente crecerá y es que, está por convertirse en abuela, pues la mayor de sus hijas está a la espera de su primer bebé, causando confusión entre sus seguidores quienes pensaron que era ella quien estaba por recibir a su hijo número 13.

Mamá de 12 hijos revela cuánto gasta para mantenerlos

Entre los tantos videos que ha publicado en Instagram y en TikTok, Britni Church dio detalles de la cantidad de dinero que gasta en la manutención de sus 12 hijos, aunque, uno de ellos, recientemente se mudó a otro estado.

La mujer calculó que a la semana gasta en comida aproximadamente 400 dólares, más de 6 mil pesos mexicanos; hizo una suma de 80 pañales a la semana y un gasto de 200 dólares (más de 3 mil pesos) al mes en leche.

Cantidad a la que suma regalos y festejos de cumpleaños en los que se puede gastar cien dólares, aproximadamente mil 700 pesos, por cada uno.

La futura abuela no tiene planes de agrandar aún más la familia, aunque ha confesado en sus videos, su esposo no está cerrado a la posibilidad.

