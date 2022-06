¿Buena o mala idea? Un profesor logró cautivar con una clase de educación sexual muy diferente

Hablar de educación sexual no suele ser nada sencillo, ya sea como padre o docente . Este tema, pese a que puede resultar incómodo, es necesario para que las personas sepan lo básico de su cuerpo y las formas de cuidarlo al momento de tener relaciones sexuales.

Si bien los métodos para aprender sobre la sexualidad no han cambiado a lo largo de los años, para la mayoría se vuelve aburrido abordar el tema de la misma manera una y otra vez, es decir, con simples diapositivas y explicaciones que pueden llegar a ser confusas.

Quien encontró una manera divertida y visual de enseñar esto fue un hombre mexicano que es sexólogo de profesión e impartió una clase básica de sexualidad.

Así fue la mejor clase de educación sexual que se hizo viral en TikTok

Resulta que uno de los asistentes a su clase llamado Alberto López Medina, grabó un fragmento de su enseñanza, y al subirlo a TikTok se volvió viral en poco tiempo.

Su video rápidamente se replicó en redes sociales, logrando acumular más de 10 millones de vistas y casi 2 millones de likes.

Al reproducirlo se pueden escuchar las risas de los presentes en su clase, la cual se centraba en explicar cómo se coloca un condón correctamente.



Para que los demás pudieran verlo, el sexólogo utilizó algo fuera de lo común, le pidió a una persona que lo ayudara y con ayuda de una tela con un aro, lo cubrió simulando que éste era un condón.

"Poner el receptáculo en un lugar seguro. El receptáculo es donde se va a depositar el semen una vez que se expulsa. Enseguida comienzo a colocarlo extendiéndolo hacia abajo", fueron las primeras palabras con las que empezó su explicación.

Logró captar el interés de todos

Gracias a su ingenio todos los presentes estaban prestando atención y riéndose por el gracioso escenario; pero, eso sí, nunca dejó de explicar de una manera simple y comprensiva un tema que debería aprenderse desde la adolescencia.

Además, como dato extra, el experto recalcó que la forma del pene varía entre cada individuo y, con humor, mostró que pueden estar inclinados de diversas formas o estar de lado.

"Saben además que la forma del pene va a variar. Hay unos que son inclinados hacia atrás, otros son inclinados hacia arriba, hay otros que están de ladito. Finalmente esto que están viendo es una erección grado cuatro".



El video titulado "Eduación sexual en México' generó más de 20 mil comentarios y la mayoría de ellos, aplaudía el método tan ingenioso y entretenido para aprender sobre el uso correcto del condón, tanto así que muchos recalcaron que les hubiera encantado tener un maestro así como él.

"¿Era clase o un show de stand up? Me encantó el concepto", "Es gracioso y puedo apostar que todo les quedó súper claro, más que una conferencia donde todo sea muy serio y formal", "Fuera de broma jaja está súper que nos enseñen así y de forma responsable y graciosa", "Que envidia, me hubiera gustado tener un maestro así", o "Dios que buen profe" son algunos de las opiniones en TikTok.

¿Quién es el misterioso profesor?

Aun cuando el material original no esclareció quién era la persona que estaba dando aquella clase, él sólo se mostró al público al comentar el video viral y agradeciendo la publicación de su método de enseñanza.

Resulta que el creador de esta idea para que los demás aprendan de educación sexual es Antonio Guzmán, un sexólogo y psicoterapeuta mexicano que da asesorías vía online.

Desde inicios de mayo, el profesionista abrió su cuenta de TikTok @s3xologoguzman, donde muestra que no es la primera vez que es invitado a un escenario para dar su divertida clase.

En su perfil replicó el video que lo hizo famoso, y gracias a ello cuenta con más de 11 mil seguidores en la plataforma y alrededor de 150 mil likes.

En sus videos le han sugerido que continúe con sus clases de sexualidad en TikTok; no obstante, por ahora, no ha compartido un material nuevo con la misma temática divertida.