Maestra exhibe mensajes que papás le mandan y se vuelve viral: ¿Le están coqueteando?

En el caso de Etzane Peña, una licenciada en Educación que además está estudiando la Maestría de en Ciencias Sociales, la polémica surgió cuando reveló a sus seguidores de TikTok los mensajes de WhatsApp que le enviaban los padres de sus alumnos.

Maestra exhibe los mensajes que recibe de los padres de sus alumnos

En su carrera como maestra, Etzane ha laborado en escuelas de nivel preparatoria y kínder también; esto en Ciudad Juárez, México, por lo que ha tenido que interactuar con padres de todas las edades y muchos de ellos suelen externarle su preocupación por conocer las fechas en que deben firmar boletas.

Al menos eso le insinúan con sus preguntas frecuentes a través de mensajes privados de WhatsApp, lo que ha llevado a varios internautas a sospechar que en realidad los padres quieren saber cuándo podrán verla a ella nuevamente y no tanto las calificaciones de sus hijos.

"Apuesto lo que quieran que si les dice que serán el domingo a las seis de la mañana sí irían y hasta le llevarían de desayunar y no precisamente para que pase a sus hijos", "¿Soy muy inocente porque no le veo nada de malo en el mensaje?", "Claramente los papás no se preocupan por ir a firmar boletas, sino por ver a la maestra", "No le veo nada de malo en que haya padres que sientan atracción por las maestras de sus alumnos, lo que repruebo es que las cosifiquen o sexualicen enfrente de ellos porque eso puede incitar faltas de respeto", son algunos comentarios que se pueden leer en el video viral.

Etzane Peña sí ha sufrido acoso por parte de los padres de sus alumnos

Aunque el mensaje privado que mostró la docente es un tanto inocente, en entrevista con Fuente Informativa, el 13 de marzo de 2023, Etzane Peña aseguró que sí ha recibido acoso por parte de algunos padres de familia y eso incluso propició su renuncia a un puesto laboral.

De hecho, la docente mexicana saltó a la fama en redes sociales como ‘La Morra Lissa’ porque tiene una cuenta de OnlyFans en la que se puede acceder a su contenido para adultos por medio de una suscripción que va de los 10 a los 50 dólares.

Esto lo hizo la joven mexicana porque su sueldo como profesora no le permitía costear el tratamiento médico de su mamá, quien padecía de cáncer desde el año 2013 y que hizo metástasis tres años después.

Y aunque tenían Seguro Social, este no cubría todos los medicamentos, cirugías o quimioterapias que necesitaba, por ejemplo, una medicina con valor de mil 72 dólares que debía ser administrada mensualmente.

Gracias a OnlyFans, Etzane Peña pudo pagar el tratamiento de su mamá y hasta costear la carrera de su hermano menor como Químico Farmacéutico. Lamentablemente, su progenitora falleció, pero la chica continuó con su cuenta para así ayudar con el tratamiento oncológico de más mujeres que no pueden hacerlo. Eso sí, sin dejar atrás su vocación por la educación.

