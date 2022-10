Maestra enseña canción ‘body positive’ a alumnos: "Si no es tu cuerpo, no tienes qué opinar"

Los métodos de enseñanza evolucionan de acuerdo al contexto histórico; hoy en día existen maestras que usan canciones de Bad Bunny para enseñar ortografía y también hay pedagogas que transforman los cantos infantiles en una lección sobre el respeto de los cuerpos ajenos.

Maestra enseña a sus alumnos canción sobre el respeto de los cuerpos

Cami Leiva Campos es una pedagoga chilena de educación básica; es tan apasionada con su labor como docente que no solo prepara las tradicionales clases para sus alumnos, igualmente busca darles lecciones de vida con sus interesantes dinámicas.

En su cuenta de TikTok (@guaimallencami) muestra un poco de su trabajo, desde breves lecciones de lenguaje de señas chileno hasta la canción sobre el respeto de los cuerpos ajenos. Sobre este último, Cami Leiva publicó un video que rápidamente se viralizó sobrepasando el millón de reproducciones.

El momento viral se produjo luego de que la mujer entablara una conversación sobre el cuerpo del otro y para finalizar la lección les enseñó la letra que busca eliminar las críticas, así como promover el respeto:

“Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar, Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar”, se escucha a los niños y niñas que cantan en el salón de clases”, se puede escuchar a los niños y maestra cantar en la grabación.

En la sección de comentarios, miles de internautas alabaron la iniciativa de Cami Leiva Campos, pues está educando a las nuevas generaciones para que respeten todos los tipos de cuerpo y eviten emitir comentarios negativos:

“Qué lindo, si les hubieran enseñado eso a mis compañeras no habría sufrido tanto bullying”, “Las nuevas generaciones de profesoras salvarán el mundo”, “Enseñas amor a través del respeto, aplausos y mucho amor para ti”, “Eres un tesoro para esos pequeños seres, digno de admiración”, “Gracias por el enseñar ‘body positive’ a los niños, es importante que desde pequeños entiendan que las palabras duelen y por eso debemos respetarnos”, “Felicito a esta maestra, gracias por enseñar lo que muchas veces no les enseñan en casa”, “Esta maestra tienen la dedicación de todas las docentes que les da flojera preparar sus clases y motivar a sus alumnos” o “Hermoso por maestras como usted nuestro mundo mejora. Espero que todos aprendan eso y así nuestros hijos vivan en un mundo mejor”.

Asimismo, la maestra confesó en los comentarios que al abrir paso a la conversación sobre los cuerpos y su aceptación, muchos nenes externaron sus inquietudes sobre los prejuicios sobre ser gordo e incluso delgado.

Un aspecto interesante para muchos porque no son temas que tradicionalmente estén contemplados en los programas educativos. ¿Qué opinas sobre la iniciativa de Cami Leiva Campos para enseñar respeto?