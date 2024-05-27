Usó un vestido blanco en la boda de su hijo y causó gran polémica: ¿Quería opacar a la novia?

Video Hombres en una boda patean el ramo de la novia y causan debate, ¿ninguno se quiere casar?

Una boda representa uno de los momentos más significativos para la mayoría de las parejas (aunque también están aquellos que se arrepienten incluso estando en el altar). Durante este evento, cuidan meticulosamente cada detalle para celebrar junto a sus seres queridos y amigos. Sin embargo, en ocasiones surgen situaciones inesperadas que escapan a su control.

Madre del novio decide usar un vestido blanco en la boda y causa debate en redes

PUBLICIDAD

Recientemente, se desató una controversia en las redes sociales cuando la madre de un novio decidió usar un vestido blanco en la boda. Según una publicación del portal Daily Mail, su elección generó críticas y acusaciones de querer robarle protagonismo a la novia.

El vestido de la madre del novio, largo y blanco, incluso parecía más blanco que el de la novia. Completó su atuendo con una capa, un sombrero color crema y un ramillete.

Suegra de la novia usa vestido blanco el día de la boda Imagen Tomada de Daily Mail/Facebook

Algunos usuarios en redes sociales consideraron inapropiado que una madre vistiera de blanco en la boda de su hijo. Otros, sin embargo, opinaron que el vestido era adecuado para la ocasión, aunque se habría visto mucho mejor en otro color.

"Realmente te hace preguntarte qué pasó con todas estas suegras para hacerlas actuar como si la boda de su hijo fuera su propia boda", comentó una persona.

Otro caso polémico: Novia se sorprende al ver a dos invitadas vestidas de blanco en su boda

En otra historia viral, una novia quedó devastada cuando dos invitadas aparecieron en su gran día vestidas también de blanco.