Luisito Comunica estalla por Récord Guinness de Kimberly Loaiza y lo llaman "ardido": ¿se arrepiente?

Luisito Comunica estalló ante el Récord Guinness que la organización otorgó a Kimberly Loaiza por tener el mayor número de suscriptores entre los youtubers de habla hispana, reconocimiento que el influencer calificó de falso lanzando polémicas declaraciones por las que fue criticado.

Kimberly Loaiza presume Récord Guinness, ¿Luisito Comunica se molesta?

Tremenda polémica la que desataron las declaraciones en las que Luisito Comunica manifestó su desacuerdo con la organización de Récord Guinness por el premio que recibió Kimberly Loaiza, asegurando que no era real, pues existen por lo menos tres canales con más seguidores que el de la también cantante.

“Quiero hablar de un tema que ni me incumbe, nadie me pidió mi opinión y me va a traer polémica innecesaria, es un error, yo lo sé, pero me encontré con la noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron el Récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo, cosa que está cool, pero que no es verdad", dijo a través de redes sociales.



El youtuber puso como ejemplo algunos de los perfiles que cuentan con más suscriptores que el de Kimberly Loaiza.

"El premio dice por tener el canal habla hispana más grande en el mundo con 42.9 millones de suscriptores, pero HolaSoy Germán tiene 43.8, Fernanfloo tiene 46.7 y Badabun tiene 47.2. Tan solo esos tres canales de habla hispana tienen más suscriptores", manifestó. "Se supone que Guinness es la organización con mayor prestigio de récords mundiales. Basta con una búsqueda en Google para darse cuenta de que no es así, que hay más canales con más suscriptores".



Luisito recalcó que su “reclamo” iba dirigido a la organización por supuestamente dar premios falsos y no corroborar los datos, expresando respeto para Kimberly Loaiza a quien dijo respetar y admirar como creadora de contenido; sin embargo, sus declaraciones ‘encendieron’ las redes y la influencer recibió una oleada de críticas entre las que se le acusaba de haber comprado el premio.

¿Luisito Comunica se arrepiente y ofrece disculpas tras criticar premio de Kimberly Loaiza?

Los cuestionamientos que planteó Luisito Comunica sobre la legitimidad del reconocimiento dividieron opiniones entre sus respectivos fans pues mientras ‘las linduras’ de Kim aseguraron que el influencer “no estaba soportando” el éxito de Loaiza, los seguidores del ‘Pillo’ dudaron de la veracidad del récord.

En medio del debate, Luisito Comunica reapareció en sus historias de Instagram para compartir que ya “había resulto su duda” y que el premio sí tenía validez pues le explicaron que la premiación estaba divida por categorías.

"Ya estuve hablando con varias personas del medio que me estuvieron escribiendo sobre lo del Récord Guinness de Kim Loaiza, ahí les va, básicamente es por categorías, el canal de Kim está registrado en una categoría que se llama sociales o algo así, otros están en comedia, entretenimiento etcétera. Sí nos vamos por categorías, pues eso explica mucho de este razonamiento, por si tenían la duda yo ya la resolví, pues se las comparto”, manifestó.