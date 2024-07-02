TikTok

Mexicano reclama a su esposa estadounidense porque le da tacos de comer: él quiere hamburguesas

Un mexicano ha causado revuelo en TikTok luego de hacer enojar a su esposa estadounidense y pedirle comida 'gringa' en vez de tacos. Aquí te contamos la historia que se hizo viral:

José Luis Noriega's profile picture
Por:José Luis Noriega
Video Maestra pone a bailar 'Payaso de rodeo' a sus alumnos en EU y parecen mexicanos... ¿o no?

Cuando dos personas de países diferentes se casan es común que entre ellos haya choques culturales, y los latinos en Estados Unidos no se quedan atrás; y así lo demostró el usuario mexicano de TikTok @josestudiob, quien compartió la manera en que hizo enojar a su esposa estadounidense luego de que ella le sirvió tacos de comer.

En el clip que ya suma millones de reproducciones, podemos escuchar al hombre reclamarle a su mujer por no prepararle comida 'gringa' de comer, pues ella le hizo unos tacos de carne de puerco y un elote preparado con mayonesa y queso.

Mexicano reclama a su esposa estadounidense por darle tacos de comer

"¿Qué es esto? Me casé con una gringa para comer hamburguesas y hot dogs... Me casé con una gringa para comer 'gabacho food'" expresó el hombre.

Ante los reclamos de su marido, la mujer rápidamente puso manos a la obra y bajo la advertencia de "ahorita te lo hago gringo, mira", transformó uno de los tacos en una hamburguesa con salsa bbq, pero advirtiendo al hombre que entonces comería "cosas de blancos" de ahora en adelante y que ella se comería los tacos y el elote.

Mexicano le pide hamburguesas y hot dos a su esposa estadounidense.
Mexicano le pide hamburguesas y hot dos a su esposa estadounidense.
Imagen Captura TikTok (@josestudiob)

A pesar de que el hombre aclaró en la descripción del video que solo quería hacer enojar a su esposa de broma, pues en realidad a él sí le gusta la comida mexicana, los comentarios no se hicieron esperar.

La mayoría de los internautas expresaban que esa manera de reaccionar de la mujer era bastante latina, mientras otros señalaron que eran fans de Doña Abril, pues siempre ha demostrado tener raíces latinas o haberlas adoptado de su esposo, tanto en sus costumbres como en su forma de expresarse en otros videos.

"Se encabrona en mexicano jajajaja", "La mirada del final es 100% latina... Ella no es gringa jajaja", "Doña April ya es más mexa que yo", "Ella ya es latina de corazón hasta la mala palabra le salio chida", "Me encanta su personalidad en español", se lee en los comentarios.
@josestudiob

Hace timpo que hacia enojar a doña abril! 😂 @April G. @hairbyjosiemarie #comidamexicana #comidagringa #cena #parejasgoals

♬ original sound - José -StudioB

Otros tantos compatrieron sus propias experiencias viviendo en matrimonios interculturales:

"Yo me casé con una ecuatoriana, cuando me da ceviche con tostada digo '¿Qué?, ¿donde esta mi plátano como chifle y arroz blanco?", "Te entiendo perfectamente, yo me casé con una gringa y solo me da de comer tortillas", "Perfectamente podría ser yo", se lee en los comentarios.


¿Tú ya habías visto a esta divertida pareja?, ¿qué piensas de la personalidad latino-estadounidense de esta mujer?

TikTokHistorias viralesViral

