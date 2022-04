¿Te acuerdas del video de 'La caída de Edgar'? Encontramos el lugar exacto en donde ocurrió

Desde hace varios años, Internet se ha convertido en una de las formas más rápidas de enterarnos de lo que pasa en el mundo, aprender nuevas cosas y, por supuesto, divertirnos con memes, bromas y parodias.

Uno de los videos virales más recordados es ‘La caída de Edgar’, en donde un jovencito cae al agua por culpa de su primo, quien no le hace caso cuando éste le pide que no lo molesten.

‘La caída de Edgar’: el video viral

El video se publicó en YouTube en 2006 y desde el primer momento comenzó a acumular miles de reproducciones, que al poco tiempo se convirtieron en millones. La imagen de Edgar pidiéndole a su acompañante que no lo moleste y después cayendo al agua se hizo tan famosa, que quedó inmortalizada en innumerables parodias, memes y hasta se realizaron algunos comerciales para televisión.

El protagonista del clip abrió su canal de YouTube y en su primer video reveló la verdadera historia detrás de su caída viral. Hasta hoy acumula más de 7 millones de reproducciones.



Edgar Martínez compartió con sus seguidores en dónde ocurrió su legendaria caída.

“Estábamos en un rancho con la familia, era un rancho en donde nacieron mis abuelos, mucha paz y tranquilidad y no teníamos nada que hacer, simplemente era comer, estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer, entonces dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?”, comentó en el video publicado el 2 de febrero de 2017.



El joven detalló que el río era de aguas negras, con desechos de los animales de campo, lo que le causó nauseas, pero un amigo de su primo comenzó con la broma que ya todos sabemos cómo terminó.

“Tenía 11 años, estaba asustado, la gente me perseguía en la escuela, en las plazas, tenía que correr, llegó un momento desesperante y toda la gente gritando: ‘Ya wey’”, expresó.

Google Maps: Al servicio de los memes

La curiosidad de los internautas no quedó satisfecha solo con esta explicación y se dieron a la tarea de buscar el lugar exacto donde ocurrió ‘La caída de Edgar’.

Fue la usuaria de Twitter llamada Elli-Mon quien dio a conocer el sitio en donde se grabó el famosos video. Sólo tienes que ingresar la búsqueda 'La caída de Edgar' en Google Maps y te aparece la ubicación en donde ocurrieron los hechos.

El sitio está ubicado en San Carlos, un municipio cerca de Monterrey, Nuevo León, y se muestra como una atracción turística, acompañado de una serie de fotos del video.